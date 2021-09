De zijden kamerjas lijdt onder een playboy-imago. Zonde, want hij is hartstikke praktisch

Beeld Getty Images for Playboy

De zijden kamerjas heeft nog altijd te lijden onder een playboy-imago. Dat is te danken aan Hugh Hefner, de oprichter van het gelijknamige blootblad die zijn dag in zijden pyjama’s en kamerjassen doorbracht. Hefner creëerde het beeld van de man die nooit hoefde te werken, maar zich kon overgeven aan de geneugten van het leven, in zijn geval jonge juffrouwen met blond haar en betaalde borsten. Ooit was dat een ideaal met allure, maar tegenwoordig kom je daar niet mee weg. De inflatie van dat ideaal gaat ten koste van de kamerjas. Die heeft wel degelijk iets frivools, dat zal ik niet ontkennen, maar het is een praktischer kledingstuk dan je zou denken. In de wintermaanden houdt zo’n kamerjas je warm. Dat scheelt niet alleen stookkosten, maar is ook beter voor het milieu. Voormalige kantoorgangers die sinds de lockdown vanuit huis werken, kunnen de kamerjas over hun reguliere kleding dragen. De Amerikaanse schrijver Tom Wolfe deed niet anders; zijn op maat gemaakte, diepblauwe kamerjas van kasjmier zou ‘wonderen’ doen voor zijn proza.

Ander voordeel: de kamerjas beschermt je kleding, wat ook zijn oorspronkelijke taak was. In de late 19de eeuw werd uit Turkije geïmporteerde tabak populair onder de Engelse high society. Na het diner trokken de heertjes in de smoking room een kamerjas over hun knappe kleren om die te beschermen tegen de rook. Die kamerjas (of in ieder geval de shawl collar) was van zijde, zodat gemorste as er makkelijk vanaf gleed. Dressing robe werd zo’n kamerjas genoemd, soms dressing gown of lounge robe.

The Dude in badjas. Beeld Hollandse Hoogte / Mary Evans Picture Library Ltd.

Hoewel vaak door elkaar gebruikt, is er wel degelijk een verschil tussen de kamerjas en de badjas. Dat verschil zit ’m niet in het ontwerp, maar in het materiaal. Badjassen zijn bedacht om je na het douchen warm en droog te houden; de stof is absorberend, zoals die van een handdoek. In tegenstelling tot de kamerjas, is de badjas niet bedoeld om heel lang in rond te banjeren. Wie The Big Lebowski heeft gezien, weet dat hoofdrolspeler Jeff Bridges (The Dude) dat wél doet. In de openingsscène bezoekt hij in badjas en op slippers de supermarkt, waar hij zijn boodschappen (69 cent) afrekent met een cheque – zó’n gozer is het, en daar past zo’n bleke badjas wel bij. U bewaart hem voor dat dagje Day Spa met de wederhelft. Maar in zo’n zijden kamerjas opereren, waarom niet? Je kunt hem in de winkel kopen, maar een kleermaker kan hem ook op maat maken. Geborduurd monogrammetje op de borstzak, fraai. Pijp en kapiteinspet zijn optioneel.