De zee is overal bij Air Republic in Cadzand-Bad

Air Republic in Cadzand-Bad. Beeld Hilde Harshagen

Nergens in Nederland schijnt de zon vaker dan in Cadzand-Bad, de meest westelijk gelegen badplaats van ons land met officieel de meeste zonuren. Ook vandaag, strálend zomerweer als we aanschuiven bij Air Republic, een strakke rechthoek van glas, gelegen in de plaatselijke jachthaven. We zitten binnen maar zijn omringd met zo veel ramen dat het als buiten voelt. En daarbuiten: zee, overal. Links, rechts en van voren zien we hoe eb weer vloed wordt en in de verte schuiven de containerschepen voorbij, op weg naar Antwerpen of Rotterdam. Een zonsondergang, die zou nog mooi zijn geweest, maar we zitten hier voor de lunch en kijken nu al onze ogen uit.

Wat: Air Republic

Waar: In de jachthaven van Cadzand-Bad, bijna in België.

Sfeer: Michelinster met lage drempel, omgeven door strand en zee.

Eten: Uitgedachte gerechten met smaken uit de zee en de duinen, duidelijke signatuur van Sergio Herman.

Het interieur is Sergio Herman-chic, wat zich zo’n beetje laat vertalen als sterrenkwaliteit met lage drempel. Gietvloer, surfplank aan de muur, maar over de ogenschijnlijke nonchalance is tot in de puntjes nagedacht. Hij was er vanmorgen nog, de beroemde Zeeuwse sterrenchef die in Cadzand ook Pure C (twee sterren) en Blueness Cadzand heeft, maar we lopen hem mis. Wel trappen we af met zijn eigen champagne en de toets van de meester is van amuse tot dessert te herkennen.

Kansen pakken

Chef ter plaatse is Timothy St. Aubin, die zich bij de restaurants van Herman in een paar jaar tijd opwerkte tot die rol. Mooi verhaal, over kansen zoeken, kansen vinden en kansen pakken. St. Aubin komt uit Amsterdam-Noord, uit een deel waar je weinig krijgt aangereikt van het leven, behalve misschien een vechtersmentaliteit die je in het beste geval als hoofdingrediënt kunt gebruiken voor een klim op de maatschappelijke ladder. Zo ging het tenminste voor hem, tree voor tree, op karakter, wilskracht, talent, geluk en zelfkennis.

Chef Timothy St. Aubin (links) en medewerker Felten Berwouts. Beeld Hilde Harshagen

Hij zag al snel: een carrière in de Amsterdamse horeca is een gevecht met de verleidingen van de nacht. Want hoe gaat dat? Je gooit na een avond knallen in de keuken je theedoek in de wasmand en dan kijkt die stad je opeens aan. Zalig maar zondig. St. Aubin besloot: weg van dat, naar Zeeland, naar Cadzand, naar Sergio Herman. Vooral om te leren koken op het hoogste niveau, leren van de beste, werken met de fijnste producten. Maar ook omdat hij hier de deur uit loopt en niet getest wordt door welke verleiding dan ook. Nou ja, de duinen en zee misschien. Ook verleidelijk, maar ánders verleidelijk. Vooral de hoofdmoot van alles wat hier op de borden komt. Want daar is de focus nu op gericht: eten.

Smaakbommetje

Dus daar gaan we, te beginnen met een Zeeuwse oester waar van alles gebeurt in de schelp. Een absoluut smaakbommetje is het, met het verzachtende van karnemelk en het filmende van de oester en de zeebaars, verwikkeld in een spannend gesprek met dashi, jalapeño en een sjalotje, met bovenop nog wat fijngesneden oesterblad. Deze moet kicken, zegt de chef, en dat doet-ie. Het gaat trouwens om een Zeeuwse zomeroester, die onzijdig is en zich dus niet voortplant in de zomer, zoals normale oesters die dan gaan melken en ugh, dat proef je.

Chef Timothy St. Aubin aan het werk. Beeld Hilde Harshagen

Maar deze is lekker, net als de crudo – Italiaans voor ‘rauw’ – van langoustines, die geplet en gestreken in een rondje op het bord belanden, omschonken met zure room en dotjes vinaigrette er weer kunstig omheen gedrapeerd. Daarbovenop wat zilte kruiden uit eigen tuin, met venkeltak en goudsbloem, maar ook huacatay, waar de boel vrolijk van opfrist en wat fijngesneden nori, net voordat we onszelf kunnen afvragen of we niet iets missen.

En door. In een jus van kookvocht, scheermessenkontjes en royaal boter liggen stukjes scheermes en forse Hollandse garnalen. Maatje groter betekent flink duurder, maar de smaak is echt intenser dan die van hun kleine broertjes. Ze komen mooi tot hun recht in dat badje van schuimig zilt, vergezeld van lamsoor, dragon en doperwtjes, groene asperge, een aangenaam bittertje van fenegriek, fris aangezet met geraspte kaffirlimoen.

Zes gangen eten we, met als terugkerende elementen: zilt, zuur en comfort, dat laatste vaak van boter.

De keuken van Air Republic in Cadzand-Bad. Beeld Hilde Harshagen

Bij het hoofdbord van de zeven gangen ook weer, als courgettebloemen, gepofte paprika en tarbot aan tafel nog gezelschap krijgen van een beurre blanc met saffraan. Die werkt als the rug that ties the room together uit The Big Lebowski, maar dan vloeibaar en geel. Subtiel ook, en dat is een terugkerend spel, legt St. Aubin uit: het temmen van knalsmaken zodat er ruimte voor meer overblijft. Hij kijkt er veelbetekenend bij en opeens snappen we hem. Dat je soms iets moet temmen om het de ruimte te geven om te floreren. Toch? Maar hij is alweer terug naar de keuken, waar hij het gelukkigst is.