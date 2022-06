De zanger van Belle & Sebastian Stuart Murdoch vertaalt de ellende van zijn fans in liedjes

Stuart Murdoch Beeld Daniel Cohen

‘Hmm interessant’, zegt Stuart Murdoch, als je vraagt of de troost, waarvan het wemelt op het laatste Belle & Sebastian-album, is bedoeld als pleister op lockdownwonde. A Bit of Previous is weer zo’n postcoronaplaat met onder meer een ode aan overleving en een single, Unnecessary Drama, die verhaalt over een ‘jonge persoon die zijn menselijkheid probeert te hervinden na een gedwongen pauze.’ Da’s de lockdown, toch?

‘Hmm, interesting.’ Op die vriendelijk gereserveerde, Britse toon, die je doet vermoeden dat je de plank volledig hebt misgeslagen. Wat lijkt bevestigd als de frontman van de Schotse band vervolgens beweert dat songschrijven ‘voornamelijk een troost is voor degene die de liedjes schrijft’.

In dat licht gezien heeft Murdoch zichzelf omstandig getroost met een tiental albums vol lichtvoetig gecomponeerde pop en intelligente, empathische teksten. Het maakte van Belle & Sebastian, dat kleurrijke muziekgezelschap uit Glasgow, een van de meest gewaardeerde bands uit Schotland, indiedarlings al sinds het debuut Tigermilk uit 1996.

En die lockdowns hadden indirect toch effect op zijn liedjes, verklaart Murdoch zich nader. Ze waren de aanleiding om online meditatieworkshops te gaan geven. Murdoch, een christen die ook de filosofie van het boeddhisme aanhangt, mediteert zelf al jaren. ‘Ik bedacht me dat geleide meditatie, voor zowel mezelf als voor onze fans, nuttig zouden kunnen zijn om door een moeilijke tijd te komen. Ik geef fans ook mijn mailadres als ze hun verhaal kwijt willen. Ik heb een natuurlijke neiging vriendelijk advies te willen geven. Wellicht is wat van de empathie van die gesprekken doorgesijpeld in het album.’

Antirockhouding

Niet dat empathie een nieuw concept is voor de band. Integendeel. Belle & Sebastian is een kampioen van de misfits, de terneergeslagenen, de onbegrepenen. Zo’n atypische band die juist door zijn antirockhouding succes heeft en net als The Smiths in de jaren tachtig ‘Kwetsbaar en Onaangepast’ als wapenspreuk draagt. En als het soms voelt alsof Murdoch je helemaal begrijpt, komt dat omdat hij het misschien ook daadwerkelijk over jou heeft.

Murdoch: ‘Ik hoop dat dit niet al te stiekem klinkt maar ik heb een aantal fans met wie ik contact heb, als onderwerp gebruikt voor de liedjes. Het is dat ik met een Nederlandse krant praat, dat ik daar wat opener in durf te zijn. Talk To Me Talk To Me bijvoorbeeld gaat over een persoon die erg eenzaam is en zo’n beetje alles online met me deelt.’

Murdoch wilde de persoon een stem geven en zelf diens eigen verhaal laten vertellen.

En Unnecessary Drama dan? Toch niet covid gerelateerd? ‘Dat gaat over een andere fan, die ik vijtien jaar geleden heb ontmoet, wiens leven lange tijd niet op orde was en met wie ik nu nog correspondeer.’

Maar doe de liedjesschrijver niet af als pragmaticus die handig zijn inspiratiebronnen heeft georganiseerd. Murdoch koestert de relaties die hij met zijn fans heeft, getuige de strofe in Unnecessary Drama ‘You and me could talk like kissing. Every conversation was divine.’

Nu hij er over nadenkt: er is ook wat van dat boeddhisme doorgesijpeld naar zijn teksten. ‘Sea of Sorrow gaat er over dat we maar zelden tevreden zijn in het moment. We jagen altijd iets na, of vluchten voor iets. We bevinden ons constant in een zee van verdriet, dat is de condition humaine. Maar het boeddhisme vertelt dat als je dat loslaat er een plek is waar je voor altijd gelukkig kunt zijn.’

Dat is troostrijk nietwaar?

Ontmoetingsplek: Kebabstalletje bij de achtste kruiswegstatie in Jeruzalem

‘Chris van de band en ik bezochten zo’n tien jaar geleden de Palestijnse gebieden en Jeruzalem. Als christen ben ik daar sowieso in geïnteresseerd en het was ook nog eens Pasen. Dus een heleboel bezoekers maakten de wandeling langs de kruiswegstaties en traden zo in het voetspoor van Christus. Bij de achtste statie stond er een kebabtentje waar we hebben geluncht in het gezelschap van onze Palestijnse gids, een katholieke priester, onze Israëlische vrienden en nog wat journalisten. Op die historisch beladen plek, waar jodendom, islam en christendom vaak botsten, kwamen zo heel onnadrukkelijk enkele vertegenwoordigers van die groepen samen. En ze aten en ze praatten en ze lachten alsof ze al jaren vrienden waren. Iedereen anders, iedereen met dezelfde verlangens. Ik heb een liedje over die plek geschreven waarin een Palestijnse jongen en een Israëlische vrouwelijke soldaat verliefd worden op elkaar.’

Vakantiebestemming: Sicilië

Sicilië Beeld Getty Images/EyeEm

‘Mijn vrouws familie komt er vandaan. Dus als we als gezin, met onze twee zonen, op vakantie gaan, is het meestal maar Sicilië. Mijn vrouw heeft me destijds de prachtige rotsachtige stranden laten zien. Ze is er nu weer, op dit moment, en vanochtend stuurde ze me nog een fotootje met het berichtje dat ze op strand waren bij Taormina, in de schaduw van de Etna. Iedereen in T-shirts met korte mouwen. Ik vind het er geweldig, ook omdat ik, via mijn vrouws familie, de plek zoveel beter heb leren kennen. Je raakt meer verslingerd aan een bepaalde plek als er een diepere connectie is.’

Film: All The President’s Men

Onlangs had ik zo’n fase waarin ik een bepaald genre films opnieuw ging bekijken. Mijn lievelingetjes uit de periode 1972-1975, en dan vooral de politieke thrillers van die tijd: The Day Of The Jackal, Three Days Of The Condor, The Parallax View, The Conversation. Maar mijn favoriete film aller tijden is All The President’s Men, waarin Robert Redford and Dustin Hoffman de journalisten Woodward en Bernstein spelen die indertijd de Watergate-affaire hebben onthuld. Zo’n mooie, zorgvuldig opgebouwde film. Ik ben dol op films die een zoektocht als onderwerp hebben en waar de protagonisten met hun overtuigingen tegen de klippen op moeten vechten. Het verhaal begint heel klein maar de schandalen groeien en groeien totdat uiteindelijk de president van de Verenigde Staten moet aftreden. Nog steeds een heel actueel en positief verhaal want het vertelt hoe democratie op zijn best functioneert en een regering ter verantwoording roept. Als ik niet al musicus was, zou ik journalist willen zijn in Washington DC in de vroege jaren zeventig.’

Liedje: Spanish Harlem

‘Spanish Harlem in de versie van Ben E. King. Er zit een kleine geschiedenis aan vast: de moeder van mijn vrouw was Cubaanse. Ze ontmoette mijn Siciliaanse schoonvader in de jaren zeventig in de wijk Spanish Harlem in New York. Hij heeft dat nummer als liefdesverklaring ontelbare keren voor haar gedraaid. Ze is onlangs overleden en ik heb het in haar laatste dagen nog een keer voor haar kunnen spelen.’

Tv-tune: Eye Level van de Britse politieserie Van der Valk

‘Een remake? Pas geleden? Je meent het niet? Ik ken die serie nog uit de jaren zeventig. Mensen reisden toen nog niet zoveel en er was natuurlijk nog geen internet. Dus als je als Schots jochie een tv-serie zag over een politieagent in Amsterdam was dat meteen heel exotisch. Die serie was een van de weinige manieren om iets van Amsterdam te zien. Televisie was überhaupt de enige bron om iets van andere landen te leren kennen. Maar vooral de begintune was geweldig.Hij werd zelfs populairder dan de serie. Georkestreerde lichte muziek van het Simon Park Orchestra, die het in het Verenigd Koninkrijk nog tot nummer 1 heeft geschopt en te horen was op tv in Top of the Pops.

Iedereen van mijn generatie herkent die tune meteen. Dat lichtvoetige melodieuze thema wordt eerst gespeeld door de strijkers waarna de kopersectie het stokje overneemt. Door gewoon te luisteren stak ik veel op over instrumentatie en mede door dit nummer heb ik leren arrangeren. Dus je kunt wel zeggen dat het een enorme invloed heeft gehad op de muziek van Belle & Sebastian.’

BBC-podcast: Things Fell Apart

‘Een podcast over de cultuuroorlogen waar we ons in bevinden. Wat het zo interessant maakt, is dat Jon Ronson de maker van de show een stap terugzet in de tijd om te kijken naar de bron van die conflicten en kwesties: hoe en wanneer zijn ze nou begonnen. Wanneer werd er voor het eerst serieus gesproken over transrechten? Wanneer liet de cancelcultuur zich voor het eerst gelden? Dat geeft je een veel breder begrip en overzicht van die kwesties zoals die zich nu presenteren. De eerste keer dat ik ernaar luisterde, was er meteen door gegrepen.’

TV show: Bluey

‘Deze is voor iedereen die ook kinderen heeft. Mijn twee jongens Denny en Nico, 8 en 5, zijn nogal actieve, eigenzinnige kereltjes. En ze houden helemaal niet van muziek. Dat vind ik wel eens moeilijk. Van mijn jongste mag ik niet eens zingen. Dan is het nogal een opgaaf om iets te doen wat we allemaal leuk vinden. Maar er is Bluey: een Australische animatieserie over een hondengezinnetje. Bluey en Bingo zijn de kids. De vader is de beste vader ooit: hij heeft altijd tijd voor zijn kinderen, gaat mee in elke fantasie en elk spelletje en raakt nooit geïrriteerd. Ik denk weleens: ik wou dat ik zo’n vader was. Maar het leukst aan de serie is dat hij is gemaakt met de ouders in het achterhoofd. Er zit altijd wel wat in voor mijn vrouw en mij. Kleine lesjes in ouderschap.’

Schoonheidsbeleving: de natuur

‘Kunst is leuk maar de natuur is beter. Sinds de lockdowns ben ik in de natuur in mijn omgeving meer gaan waarderen. We konden in die periode in het VK alleen maar korte wandelingetjes maken. En als je wereld steeds kleiner wordt, ga je de dingen in je omgeving opmerken. Ik heb een belangstelling ontwikkeld voor de alledaagse dingen die ik tijdens mijn ommetjes tegenkwam. Bomen, vogels, de sterren; het was alsof ze mijn vrienden werden en dat gevoel is nooit meer weggegaan.’

Boek: How to Solve Our Human Problems van Geshe Kelsang Gyatso

‘Zo dun – Murdoch brengt duim en wijsvinger op millimeters afstand van elkaar. Het is geschreven door een boeddhistische meester die in 1978 naar Engeland is gekomen en het is het eerste boek over boeddhisme dat ik heb gelezen. Acht jaar geleden zag ik het liggen bij de Glasgow Buddhist Center, waar ik toen voor het eerst kwam en waar ik nu tweemaal per week lessen volg. Die lessen en het boek hebben mijn zienswijze over nogal wat zaken veranderd. Een enigszins sceptisch aangelegd mens werpt één blik op de titel en denkt meteen: yeah right. Maar als je het leest, kom je daadwerkelijk heel nuttige suggesties tegen; hoe we het leven ten goede kunnen veranderen.

‘How to Solve Our Human Problems’ Beeld .

Het is vaak een gewoonte te denken dat de problemen die we ervaren buiten ons liggen: we hebben geen geld, iemand heeft ons kwaad gemaakt, de wereld is het probleem. Geshe zegt dat we eigenlijk maar één probleem hebben en dat zijn we zelf. Als we onze gedachten over dat zogenaamde probleem buiten ons kunnen veranderen, dan zal ons probleem vanzelf verdwijnen. Natuurlijk, de omstandigheden die de situatie schiepen zijn er nog, maar als je het geduld hebt die te aanvaarden, ervaar je het niet meer als een probleem. Het besef dat een verandering in mentaliteit de weg naar voren is, is heel empowering. Je realiseert je dat jij uiteindelijk degene bent die de controle heeft. Oh ja, we hebben ook een plaat naar het boekje genoemd.’