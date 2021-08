De werklessen van NOS-presentator Simone Weimans: ‘Spreek je dromen uit’

Beeld Sophia Twigt

Ruim je huis op

‘Voordat ik aan de slag ga, moet mijn huis opgeruimd zijn. Voordat ik begin heb ik gestofzuigd, de afwas gedaan en opgeruimd. Dat zorgt in mijn geval voor een opgeruimd hoofd. Dat heb ik al van jongs af aan. Als ik op de middelbare school een proefwerkweek had, moest het schoon zijn voordat ik mijn boeken opensloeg, anders kon ik niet scherp nadenken.’

Dit artikel verscheen eerder op Intermediair.nl

Haal jezelf uit je comfortzone en blijf leren

‘Als je merkt dat je in een bepaald patroon vervalt en steeds hetzelfde doet, doorbreek dat dan. Ik probeer continu te blijven leren. Bij de NOS heb je – zoals bij veel organisaties – een opleidingsbudget. Je kunt daarmee kiezen voor opleidingen zoals interviewen, documentaires maken, enzovoorts. Dat vind ik heerlijk: ik wil niet stil blijven staan.’

Wees onafhankelijk

‘Mijn moeder was fan van filosoof en feminist Simone de Beauvoir en ik ben ook naar haar vernoemd. Ik heb daardoor haar levensfilosofie meegekregen: zorg dat je onafhankelijk kunt zijn als vrouw en dat je jezelf blijft ontwikkelen. Ik denk dat ik daardoor een groot arbeidsethos heb. Vanaf mijn 15de heb ik altijd gewerkt en ik vind het belangrijk mijn eigen broek op te kunnen houden.’

Deel je werk op in blokken

‘Naast mijn werk bij de NOS doe ik interviews voor festivals en non-profitorganisaties, speeches, enzovoorts. Ik deel mijn werk altijd op in blokken. Als ik het heel druk heb, helpt dat mij. Soms heb ik in een week drie grote deadlines. Als je dat allemaal op één hoop gooit, krijg je een paniekaanval: het is te veel. Daarom richt ik me altijd op één taak: als de speech eerst af moet, zorg ik ervoor dat ik die eerst afrond, voordat ik me druk ga maken om andere deadlines. Ik denk dat als je dit niet doet, dit tot een burn-out kan leiden.’

Kijk platte series

‘Ik kijk veel platte series om te ontspannen: Million Dollar Listing bijvoorbeeld, over rijke makelaars die heel dure woningen in New York verkopen. Of de realityserie Keeping up with the Kardashians. Daar heb ik behoefte aan, zeker als je een dag journaal hebt gehad met allerlei kommer en kwel. Het lukt me niet altijd om The Handmaid’s Tale of iets anders verantwoords te kijken. Ik schaam me er een beetje voor, maar een domme, lege realityserie helpt me om het draaglijk te houden.’

Denk niet te ingewikkeld

‘Als ik iets spannend vind, probeer ik altijd te vertrouwen in mezelf. Te denken: het komt wel goed, je kunt dit gewoon. Soms zeg ik tegen mezelf: even rustig, ademhalen en dan gaan we dit doen. Je kunt het, go for it. Ik bereid me wel altijd goed voor, maar de kunst is vooral niet te ingewikkeld te denken.’

Zoek een sparringpartner

‘Ik schrijf al jarenlang allerlei programma-, podcast- en boekideeën op, maar doe daar vervolgens weinig mee. Sinds anderhalf jaar heb ik een manager en daar ben ik blij om. Ze dwingt me iets met al die ideeën en lijstjes te doen. Ze is heel pro-actief en zegt dingen als: leuk allemaal, maar welk idee wil je echt uitwerken? Wil je een boek maken? Een programma? Een podcast? Daar hebben we dan gesprekken over. Confronterend soms, maar vooral leuk en het helpt me enorm.’

Spreek je dromen uit

‘Ik heb lang niet uitgesproken wat ik wilde in mijn carrière. Dingen kwamen op mijn pad. Sinds kort spreek ik wel uit wat mijn dromen en ambities zijn. Dat is eng, want je legt je onzekerheden op tafel en laat weten dat je een bepaalde klus wilt, terwijl je niet weet of anderen dat ook een goed idee vinden. Ik heb lang gedacht: ze zien toch wat ik kan? Waarom word ik niet gevraagd? Nu weet ik dat het niet zo werkt. Je moet zelf je dromen op tafel leggen om ze waar te kunnen maken. Dat is eng, het is persoonlijk en je toont misschien een groter ego dan je hebt. Maar mijn ervaring is dat er vaak positief op wordt gereageerd.’