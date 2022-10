De werklessen van Nazmiye Oral: ‘Lummelen is ook werken’

Beeld Sophia Twigt

Werk vanuit bed

‘Als ik wakker word en nergens heen moet, blijf ik het liefst een paar uur in bed. De gordijnen zijn dicht en ik werk op mijn telefoon. Vaak slaapt mijn partner nog. De ontspannen, liggende houding geeft meer losheid, waardoor ik creatiever en opener ben. Als ik vanuit bed werk, ben ik minder doelgericht bezig dan wanneer ik op een stoel aan een tafel zit. Er hoeft ook niet direct iets goeds uit te komen, ik wil de kritische kant in mezelf zo min mogelijk wakker maken.’

Lang leve de deadline

‘Vroeger vond ik het niet goed van mezelf dat ik een deadline nodig had om iets af te maken. Het voelde alsof ik niet écht iets wilde spelen, schrijven of maken, omdat ik me er alleen toe kon zetten wanneer het moest. Ik ben geen echte acteur of schrijver, dacht ik. Nu denk ik: er moet een vraag van buitenaf zijn om iets te kunnen opleveren, dat is gewoon hoe het werkt. Bij bijna iedereen.’

Creëer een geheim archief vol waardevolle momenten

‘Ik heb al jaren een geheime facebookpagina die op privé staat, dus ik kan alleen zelf zien wat erop staat. Ik ga vaak live en upload filmpjes waarin ik vertel over dingen waarvoor ik dankbaar ben. Het kan iets simpels zijn: ik loop op straat, de zon schijnt, ik zie de mensen om me heen en raak ontroerd. Als je niet oppast, vervliegen die kleine momenten – maar ik kan ze terugzien. Wat je aandacht geeft, groeit. Ik train mijn brein om me te focussen op de positieve dingen.’

Ook lummelen is werken

‘Jarenlang heb ik gedacht dat ik lui was. Als je duizend plannen in je hoofd hebt, valt het tegen als je er maar tien kunt uitvoeren. Ik zag alleen het daadwerkelijke schrijven van een tekst of het repeteren voor een theaterstuk als écht werk. Het hele traject ervoor, wanneer je over dingen nadenkt en zaken tot je neemt, zag ik als lummelen. Pas later kwam ik erachter dat dit ook werk is. Ik ben niet lui, ik werk juist veel.’

Vivaldi maakt schrijven minder eng

‘Acteren gaat me steeds makkelijker af. Schrijven vind ik intimiderend: dat blanco papier en de vrijheid dat je de god bent in het universum dat je wilt creëren. Er zijn een miljoen paden die ik zou kunnen inslaan en dat werkt een beetje verlammend. Inmiddels weet ik: de eerste woorden zijn slechts een schets. Het hoeft niet meteen goed, het hoeft niet meteen het juiste pad te zijn. Ik luister al jaren De vier jaargetijden van Vivaldi als ik schrijf. Ik ben snel afgeleid, maar als ik eenmaal in het schrijfproces zit, met mijn gigantische noisecancelling-koptelefoon op, dan kan er rustig een bom naast me afgaan, of dan kan ik in dezelfde ruimte zitten als mijn drukke Turkse familie.’

Kijk wél achterom

‘In 2005 ben ik overspannen geweest. Ik ben een enorme perfectionist. Nooit zag ik wat ik al had bereikt, alleen wat er nog moest gebeuren. Een mens verandert pas als er genoeg pijn is. Het eerste wat ik leerde na mijn overspannenheid was om mijn eigenwaarde niet op te hangen aan mijn werk. Ik leerde achterom te kijken en mezelf een schouderklopje te geven. Ben je je eigen cipier of heb je begrip voor jezelf? Nu zeg ik vaker: het is goed genoeg. En: morgen weer een dag.’

Laat ideeën sudderen

‘Inspiratie komt bij mij vanzelf. Meestal is het een fascinatie die terugkomt en voelt als iets wat móét worden verteld. Zo kreeg ik steeds bezoek van een personage. In gedachten zag ik een oudere Turkse vrouw voor me. Ik kon haar gezicht nooit zien, maar ik wist dat ze eenzaam was. Ik liep er een tijdje mee rond, want goede ideeën hebben rijping nodig. Bij een nieuw idee denk ik vaak: bewijs eerst maar eens of je een blijvertje bent. Als ik je over een jaar nog interessant vind, ga ik je aandacht geven. Achteraf was dat personage een voorbode van de samenwerking met mijn moeder, met wie ik op het toneel stond in het stuk Niet Meer Zonder Jou.’