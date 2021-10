De werklessen van Ben Tiggelaar: ‘Plan elke dag een uur in voor het onverwachte’

Beeld Sophia Twigt

‘Ooit hoorde ik tijdens een workshop: start de dag met wat jij het allerbelangrijkste vind. Ik ben christen; ik vind het belangrijk om uit de Bijbel te lezen. Ik deed dit altijd een beetje tussen de dingen door. Tegenwoordig begin ik de dag met de Bijbel, rustig in mijn werkkamer met een kopje thee. Als ik na het opstaan direct een email zou lezen met daarin: ‘Hé Tiggelaar, je hebt je deadline gemist’, dan kleurt dit mijn dag en laat ik dus iemand anders bepalen hoe ik mijn leven vormgeef.’

Weet wanneer iemand anders het beter kan

‘Voor mijn columns heb ik een vaste werkroutine. Op maandagochtend voor 10 uur stuur ik een briefing naar mijn twee research-assistenten met het onderwerp van mijn column. Uiterlijk woensdagochtend mailen ze mij een pakketje met artikelen uit kranten en wetenschappelijke tijdschriften. Ook geven ze de belangrijkste punten aan. Het zou me uren kosten om alle research zelf te doen. En mijn assistenten doen het waarschijnlijk beter dan ik.’

Voorkom dipjes en mijd cafeïne

‘Ik ben gestopt met koffie. Ik dronk altijd zo’n zeven koppen per dag. In de ochtend, maar ook ’s middags als ik voelde dat ik minder geconcentreerd was. Toen er vrienden uit de Verenigde Staten bij ons waren, deed ik decafé bonen in de machine omdat zij geen gewone koffie dronken. Ik merkte direct verschil. Ik had geen last meer van gekke energiedips en was minder opvliegerig. Potverdikkeme, dacht ik, als iemand mij dit twintig jaar geleden had verteld!’

Houd kleine wedstrijden met jezelf

‘Ik doe aan timeboxing. Elke taak verdeel ik in deeltaken waarbij ik de tijd noteer hoe lang het duurt. Dit heb ik geleerd tijdens een bezoekje aan een garage. De monteur daar had vroeger in de racerij gewerkt en stelde voor elke handeling een streeftijd in. Voor het vervangen van de remschijven stond bijvoorbeeld veertig minuten. Net als bij een pitstop gingen zijn assistent en hij dan razendsnel aan de slag. In het dagelijkse leven zijn deze kleine wedstrijden met jezelf erg effectief.’

Tijd is eindig

‘In mijn podcast zei Rick Pastoor, auteur van het boek Grip, iets heel waardevols. Namelijk: onze tijd is eindig, maar we gebruiken vaak instrumenten die oneindig zijn, zoals een digitale to-do-lijst. Die kan je aanvullen tot je tachtig taken hebt staan. Ik gebruik een ‘eindig’ instrument, zoals een agenda met uurblokken. Elke maandag maak ik een wandeling en bel ik met de mensen met wie ik samenwerk. We nemen de agenda kritisch door: heb ik tijd om ergens rustig naartoe te rijden? Is er genoeg ruimte om iets voor te bereiden? Deze aanpak bespaart me stress. En ja, soms worden er dingen alsnog afgezegd.’

Plan het onverwachte in

‘Nog een agenda-les: ik plan elke dag een uur in voor onverwachte zaken. Er gebeuren namelijk altijd dingen die je niet kunt voorzien. Bijvoorbeeld dat de hond opeens naar de dierenarts moet. Ik plan dit blok ‘onverwacht’ midden op de dag, als een soort buffertijd.’

Een eenvoudig leven heeft ook voordelen

‘Mijn vader was postbode. Toen ik jong was, vond ik dat hij meer ambitie moest hebben. Maar hij was tevreden met zijn werk en voelde niet de drang om een hogere functie te krijgen. Hij stond vroeg op, maar als hij de post had weggebracht, was hij klaar. Dan ging hij aan de slag in de groentetuin. Eigenlijk had hij het eenvoudige leven waar veel mensen van dromen. Als ik plotseling een aanval van ambitie krijg, stel ik kritische vragen aan mijzelf: Is dit echt belangrijk? En: wil je zo leven?’

Weet wat voor jou een goede week is

‘Veel mensen stellen grote doelen in het begin van een nieuw jaar. Mijn vrouw en ik doen het anders. We gaan zitten en vragen onszelf af: wanneer hebben we nou een goede week? Een goede week voor ons betekent dat we samen kunnen eten met onze dochters, met een goed glas wijn erbij en alle tijd om verhalen uit te wisselen. Ook vind ik het fijn als er variatie in de week zit: een echte schrijfdag en dagen waarop ik juist de deur uitga. Een maand of jaar is moeilijk te overzien en je kunt ook weleens een slechte dag hebben, dus de week is de perfecte analyse-eenheid.’