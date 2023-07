De weedburger kun je best redelijk krokant bakken

Het Nieuwe Eten: Dutch Weed Burger

Het hier al vaker besproken, extreem specifieke smaaksegment ‘Wij zijn vegan, maar je hoeft heus niet te twijfelen aan onze mannelijkheid’, waar onder andere ook de baconnaise en de venijnig blauwe spirulinasmoothie behoren, is verrijkt met de Dutch Weed Burger. Daarbij moet je, omwille van dat stoere, natuurlijk eerst aan wiet denken. Haha. De tatoeagestijl van de verpakking en de gekruiste degens van het logo (een burgerflipper en een neptunus-vorkje) moeten de rest doen. Intussen, 7 seconden later, realiseer je je natuurlijk: weed, dat is seaweed, zeewier. Met veel eiwit een goeie vleesvervanger en, mits biologisch geteeld en niet wildgeplukt (zo vermeldt de site) ook heel duurzaam.

En lekker? Euh, nou, je kunt het ding best redelijk krokant bakken, en de eiwitrijke bonen- en weedmix maken het ook een prima stuiterig schijfje, dus dat doet het goed op een broodje met een flinke smak augurken en ketchup en tomaten en al dat soort dingen. Los is het een béétje laf, maar wie eet een burger nou los (ja wij, om hem te testen). Cijfer: 7