De Watch 3 van Huawei is mooi, maar gemankeerd

De Huawei Watch 3 Beeld Huawei

De Watch 3 van Huawei is een interessant horloge: het is het eerste product van de Chinezen waarop hun nieuwe besturingssysteem Harmony OS draait. De ontwikkeling daarvan is door alle vanuit de Verenigde Staten opgelegde handelsbeperkingen in een stroomversnelling beland.

Dit systeem werkt op zichzelf prima en intuïtief. Ook over de hardware geen kwaad woord. De fabrikant heeft zich uitgesloofd met hoogwaardige materialen en een prachtig groot, rond scherm. Het is natuurlijk een kwestie van smaak waar de voorkeur naar uitgaat: naar een dergelijk klassiek ontwerp of naar de rechthoekige horloges van bijvoorbeeld Apple of Fitbit.

Wat geen kwestie van smaak is, maar gewoon bittere noodzaak bij een dure smartwatch, is de beschikbaarheid van apps van derde partijen. Hier heeft Huawei nog een wereld te winnen. Het eigen appwinkeltje zit tjokvol apps, maar voor het overgrote deel zijn die voor de westerse klant onbekend. Wie zoekt naar Spotify of Strava, komt bedrogen uit. Via een ingewikkelde omweg kunnen alle activiteiten uiteindelijk wel bij Strava terechtkomen, maar dit is een doekje voor het bloeden. Hetzelfde geldt voor Huawei’s eigen muziekspeler. De eigen gezondheids- en trackingapps van Huawei zijn zeer uitgebreid, inclusief zaken als het meten van het zuurstof in het bloed, slaapactiviteiten, huidtemperatuur, hartslag en eindeloos veel work-outs.

Een probleem bij veel smartwatches is dat ze eigenlijk alleen met een telefoon van het eigen merk optimaal samenwerken. De Watch 3 is daar geen uitzondering in. Het horloge werkt wel met een Android-toestel of met een iPhone, maar het is behelpen.

Vorige horloges van Huawei blonken uit in een extreem lange batterijduur. De Watch 3 heeft veel meer mogelijkheden dan die exemplaren, maar moet dat bekopen met een aanzienlijk kortere batterijduur. Bij volledig gebruik moet het horloge na een dag of twee toch wel aan de lader. Gelukkig is er ook een energiebesparende modus.

Samsung Galaxy Watch4 Classic Beeld Samsung

De Huawei Watch 3 is geen koopje. In combinatie met het gebrek aan bekende apps betekent dat de Nederlandse consument beter een Apple Watch (in combinatie met een iPhone) of een horloge van Fitbit of Samsung kan kopen. Deze laatste lanceerde onlangs twee nieuwe smartwatches: de Galaxy Watch4 en de duurdere Watch4 Classic. Met de grote ronde klok doet-ie denken aan de Huawei, maar het van Google afkomstige besturingssysteem Wear OS kent niet de beperkingen van Harmony OS: externe apps als Strava of Spotify zijn gewoon te downloaden.