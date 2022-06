De vrolijkheid in de schaamstreek van Léotard is opvallend onbeschaamd

Jules Léotard Beeld SSPL via Getty Images

Wat wij een gym- of turnpakje noemen, noemen de Engelsen leotard. Er bestaat ook nog een unitard, dat is een leotard met pijpen. Zo’n unitard wordt tegenwoordig vaker onesie of jumpsuit genoemd. De onesie was lange tijd alleen bestemd voor kinderen, maar tijdens de lockdown is het een populaire lounge-vluchtheuvel geworden voor volwassenen. Zo’n onesie wordt meestal losjes om het lichaam gedragen, terwijl je bij een unitard toch meer moet denken aan hair-metalbands in strakke spandex.

De term leotard komt van Jules Léotard, de Fransman die in de 19de eeuw naam maakte met een vliegende trapeze-act in het Cirque Napoleon te Parijs. De jonge Jules had zijn ambacht geleerd boven het zwembad in Toulouse waar zijn vader de scepter zwaaide. In de Franse hoofdstad werd hij vervolgens bekend door zijn act, maar ook vanwege het pak uit één stuk dat hij had uitgevonden.

Dat pakje zat bijna vacuüm gezogen om het lichaam van de Fransman en vrouwelijke bezoekers vergaapten zich, zo las ik ergens, aan ‘de uitpuilende borst’ die uit de diepe V-nek van het pak oprees. Na zorgvuldige bestudering van de foto hierboven heb ik het donkerbruine vermoeden dat de fans ook onder de indruk waren van een andere manifestatie van fysiek reliëf bij monsieur acrobat.

Sean Connery Beeld Corbis via Getty Images

De sepia foto van Léotard is een zogenoemde carte-de-visite. In Nederland kennen we de carte-de-visite van Israël Kiek, de fotopionier aan wie we de term ‘kiekje’ te danken hebben. Bewonderaars verzamelden dergelijke fotokaarten van royals, politici en beroemdheden zoals de bescheiden besnorde Léotard.

De vrolijkheid in de schaamstreek van de acrobaat is opvallend vanwege de onbeschaamdheid waarmee-ie wordt geëtaleerd. Iets meer dan een eeuw later zouden de Rolling Stones hetzelfde presteren op de hoes van Sticky Fingers, maar dat was ter provocatie. Bij Léotard is het juist de nonchalance die hem zo, tja, innemend maakt.

In Goldfinger uit 1964 verschijnt Sean Connery ten tonele in een badstoffen hansopje dat behoorlijk atypisch is voor de verder altijd gedistingeerde geheim agent. Zéker voor Sean Connery, toch de virielste aller Bondvertolkers (in Goldfinger bekeert hij met zijn linkerpink de lesbische Pussy Galore).

Connery zelf lijkt nergens mee te zitten, zo achteloos als hij erbij staat. Wat natuurlijk ook zo is: als je iets aantrekt, moet je je er niet voor schamen. ‘Attitude is a little thing that makes a big difference’, wist Churchill al. Al had Jules Léotard daar weer andere middelen voor.