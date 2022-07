De Volkswagen ID.5 is de ideale auto voor gezinnen en drugsdealers

Beeld Volkswagen

Aan een lantaarnpaal bij een stoplicht in de vinexwijk heeft iemand een A4’tje opgehangen waarop geprint staat: loud noise = small dick. Vermoedelijk een buurtbewoner wiens nachtrust geregeld wordt verstoord door uitlaatlawaai van optrekkende Maserati’s, AMG’s en Golfjes GTI, behorend aan het lokale drugsdealer- en dj-gilde, die er in het holst van de nacht hun auditieve geurvlag mee zetten.

Deze types hebben dus allemaal, volgens deze plakkaatplakker, een kleine piemel. De hoop is natuurlijk dat de betrokken nachtrustversjteerders zich na lezing ervan achter de oren krabben en denken: verrek, nu weten alle buurtchicks dat ik klein geschapen ben, laat ik liever zo’n stille elektrische waggie kopen.

Aan deze groep wil Blik graag de Volkswagen ID.5 onder de aandacht brengen. Een volledige elektrische auto die bijna net zo snel optrekt als een vierdehands Maserati Quattroporte (maar dan dus stil) en een zee aan ruimte biedt, met talloze vakjes en luikjes waarin stash en handvuurwapens opgeborgen kunnen worden. De ideale auto dus voor big swinging dicks zonder ne­gen-tot-vijf­men­ta­li­teit.

De accu is altijd een riante 77 kilowattuur en snelladen kan met maximaal 135 kilowatt. Geen topscore, maar eigenlijk ook wel weer rap genoeg om snel even honderd kilometer bij te tanken onderweg. Met een gemiddeld verbruik van 17 kilowattuur in de zomer, ben je in theorie in acht minuten weer honderd kilometer verder. Beeld Volkswagen

Trouwens ook voor stervelingen met drie kinderen plus hond die omwille van het klimaat en de best wel dure benzine elektrisch willen gaan rijden.

Voor wie denkt: hoe kan het dat Volkswagen in zulke korte tijd zo veel nieuwe modellen op de markt brengt? De ID.5 is niet nieuw. In feite is het de anderhalf jaar oude ID.4 in coupévorm. Hij had dus ook ID.4 coupé kunnen heten, of ID.4a, maar met een nieuwe, hogere modelnaam lijkt het alsof het hier een betere versie van de 4 betreft. Dat is niet zo, alleen het uiterlijk is anders, en dan nog alleen de achterzijde.

Klanten kunnen kiezen welke ze het mooist vinden, de praktische bruikbaarheid van beide modellen is vergelijkbaar, al wordt de ID.5 alleen met de prettig grote 77 kilowattuur-accu geleverd, die de auto in de zomer bijna 450 kilometer ver brengt. Nooit meer actieradiusangst dus.

De navigatie houdt nu ook rekening met de hoeveelheid energie die resteert in de accu en suggereert een laadstop op de route als de actieradius tekortschiet. Beeld Volkswagen

De eigenaar van een ID.5 zal zich toch al geen moment onderbedeeld voelen. De auto biedt een zee aan ruimte, een baaierd aan luxe en een berg stilte. Van alles is er genoeg, en toch voel je je (we hopen dat DJ Jean dit niet leest) nooit echt bijzonder in deze auto. Dit kun je ook lezen als een compliment: Volkswagen heeft elektrisch rijden normaal gemaakt. Maar er ontbreekt iets aan deze wagen van ruim 65 duizend euro (de ID.5 is er vanaf ruim 48 duizend euro, ook geen volksprijsje). Dat is het gevoel dat je een beetje in de toekomst bent aanbeland. Een gevoel dat Tesla’s je geven met hun reuzenscherm en kaalgestripte dashboard. Ook de nieuwste Hyundai’s en Kia’s weten toekomstsfeer op te wekken, onder meer vanwege hun soms buitenissige vormgeving. En door de technologische vondsten, zoals de ontzagwekkende laadsnelheid.

Deze Volkswagen roept dit wow-we-zijn-in-de-toekomstgevoel alleen op met zijn voorruitprojectie, die heel groot is (niet small dus) en die met driedimensionale pijlen die op de weg lijken geprojecteerd exact toont waar je moet afslaan. Jammer dat het navigatie- en mediasysteem twee jaar na de introductie nog altijd zo erbarmelijk is. Het reageert traag, de spraakdame begrijpt bijna nooit wat je bedoelt (soms begrijpt ze zichzelf niet eens, want ze onderbreekt zichzelf geregeld) en files worden vaak niet gespot, laat staan dat je eromheen wordt geleid. Volkswagen beloofde net als Tesla zijn systeem automatisch te voorzien van nieuwe software, en die is er inmiddels ook, maar het heeft tot maar weinig merkbare verbetering geleid. Je kunt als automobilist Apple CarPlay of Android gebruiken, dat in alle gevallen beter werkt, maar dat voelt toch alsof je naar een sterrenrestaurant gaat en zelf de wijn moet meebrengen.

De parkeerhulp heeft vijf geheugens voor plaatsen waar je vaak parkeert, zoals bijvoorbeeld de laadpaal in de buurt. Als je daar arriveert, parkeert de auto zichzelf vlekkeloos in. Beeld Volkswagen

Twee jaar geleden, toen Volkswagen zijn elektrische lijn net had gepresenteerd, had de klant vermoedelijk enige compassie met de gebrekkige software, vanuit de hoop en verwachting dat die zou verbeteren. Inmiddels voelt Blik vooral teleurstelling over het gebrek aan vooruitgang. Hoe erg dat is, is persoonlijk. Voor Blik zou het reden zijn te kiezen voor een Polestar (dat voor het perfect werkende Google koos) of een bliksemsnel ladende Kia.

Al moet gezegd dat VW’s rij- en parkeerhulp erg goed is. Dit is nog een aankoopreden; uit buurtonderzoek door Blik is gebleken dat small dicks slecht kunnen inparkeren, gezien het grote aantal dubbelgeparkeerde BMW M4’s en Porsche Cayennes. Overstappen dus, jongens!