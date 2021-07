De Volkskeuken: wortelwraps met guacamole

Wortelwraps met guacamole. Beeld Loethe Olthuis

Wraps zijn niet Mexicaans. Hier is een ‘wrap’ een zachte tarwepannenkoek die je rond een vulling rolt – of ‘wrapt’ in steenkolen-Engels. Maar pannenkoekjes van maïs- of tarwemeel heten in Mexico tortillas. Gevulde tortillas worden tacos, ongevulde. Knapperig gefrituurde tortillas zijn tostados.

Een dichtgevouwen bonen-tortilla is een burrito. Een gefrituurde burrito wordt een chimichanga. Een enchilada is een opgerolde maistortilla met vlees, tomatensaus en gesmolten kaas. Een fajita is een tarwetortilla met apart vlees, paprika en ui. Tenslotte bestaat een quesadilla uit twee met kaas gevulde, gebakken tortillas op elkaar. Volgt u het nog?

Deze lekkere kaas- en vleesloze wraps zijn dus allesbehalve authentiek. Vanwege een komijnhatende gast heb ik guacamole met kerriepoeder gemaakt. Smaakt prima!

Ingrediënten 10-12 bospeentjes, geschrapt 6 eetl. olijfolie 2 eetl. gerookt mild paprikapoeder 1 eetl. gemalen korianderzaad 1 theel. chilivlokken 3 tenen knoflook, gepeld, fijngehakt 3 eetl. citroensap 1 puntpaprika, schoongemaakt, in repen 130 g zwarte boontjes, afgespoeld, uitgelekt 285 g maïskorrels, afgespoeld, uitgelekt 4 lente-uitjes, schoongemaakt, in dunne ringetjes 2 trostomaten, in stukjes 3 rijpe avocado’s 2 eetl. vegan mayonaise 2 theel. gemalen komijn (of kerriepoeder) 1-2 kropjes little gem, in dunne reepjes gesneden 8 grote (volkoren) tortilla’s Extra: flinke lage ovenschaal, eventueel staafmixer

Breng water in een flinke pan aan de kook en kook de worteltjes ca. 10 minuten. Giet af en laat uitdampen. Verwarm de oven intussen op 210 graden (boven- en onderwarmte). Klop olijfolie, paprikapoeder, koriander, chilivlokken, tweederde van de knoflook, 1 eetl. citroensap en 1 theel. zout door elkaar. Hussel in de ovenschaal het oliemengsel door de wortels en paprikarepen. Zet ca. 20 minuten in het midden van de oven tot de worteltjes bijna zacht zijn, schep halverwege een keer om. Voeg boontjes, maïskorrels, tweederde van de lente-ui en de tomaatstukjes toe, schep om en laat nog ca. 10 minuten in de oven staan tot de wortels net gaar zijn.

Maak de guacamole: schil en halveer de avocado’s, pit eruit, prak het vruchtvlees fijn met 2 eetl. citroensap, de rest van de knoflook, mayonaise en komijn of kerrie. Wil je het gladder? Gebruik een staafmixer. Meng er tenslotte de overgebleven lente-ui door en breng op smaak met zout.

Verwarm de wraps volgens de gebruiksaanwijzing en zet alles op tafel. Verdeel eerst lekker veel guacamole over de wraps, daarna het wortelmengsel en tenslotte wat slareepjes. Rol de wraps op en eet ze met je handen.