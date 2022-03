De Volkskeuken: waldorfsalade

Waldorfsalade Beeld Tallina van den Hoed

Even spookte door mijn hoofd: wat nou als mijn favoriete mayonaise binnenkort niet meer te krijgen zou zijn, door de grote zonnebloemolieschaarste die vorige week is aangebroken? Ik spoedde me naar de supermarkt, negeerde het lege olieschap en snelwandelde naar het ‘sauzen en tafelzuren’-pad. Gelukkig. In mayonaise wordt overwegend raapzaad- en koolzaadolie gebruikt. Mijn favoriet is nog even veilig.

Ergens in mijn reptielenbrein flakkerde het hamstergebiedje op. Zou ik een paar potten extra kopen? Gewoon, voor de zekerheid? Ik houd van mayonaise, die leukt sandwiches zo fijn op, is ongenadig lekker bij frietjes en doet het fijn in saladedressing. Maar wat moet een mens met extra mayonaise? Je kunt maar zoveel friet, sla en sandwiches eten. Bovendien, die friet wordt weer gefrituurd in zonnebloemolie en daar zit nou juist het probleem.

Misschien als ik wat vaker maaltijdsalades zou maken? Daar worden mijn kinderen niet blij van, maar dan maak ik goedmaakfrietjes voor hen erbij. Uit de airfryer, want al zijn die doorgaans voorgebakken in zonnebloemolie, je hebt er in ieder geval thuis geen olie meer voor nodig.

Ik besloot een waldorfsalade te maken: die smaakt naar lente, maar bestaat vooral uit wintervaste bleekselderij en appel. Met vegetarische kipstukjes en bosuitjes erin. Dat hoort weliswaar niet, volgens het klassieke recept uit 1896, maar dat maakt niet uit. Klassiekers zijn er om aan te passen. En voor die twee eetlepels mayonaise hoefde ik niks te hamsteren. Dat scheelde weer.

Ingrediënten 2 eieren 100 g vegetarische kipstukjes olijfolie 2 teentjes knoflook 50 g walnoten 4 grote stengels bleekselderij 1 appel sap van een halve citroen ⅓ komkommer 2 bosuitjes 2 eetl. mayonaise 1 eetl. volle yoghurt 8 takjes peterselie, gehakt 1 kropje little gem-sla

Kook de eitjes hard. Laat ze schrikken en pel ze. Bak de kipstukjes in wat olijfolie goudbruin. Snijd de knoflook in plakjes en bak die met de kipstukjes mee. Haal de kipstukjes en knoflook uit de pan. Rooster in dezelfde pan de walnoten tot ze iets beginnen te kleuren.

Schil de stengels bleekselderij en snijd ze in dunne boogjes. Haal het klokhuis uit de appel en snijd hem in blokjes. Sprenkel de helft van het citroensap erover om te zorgen dat de appel niet verkleurt. Snijd de komkommer in kwartjes en de bosuitjes in ringetjes.

Meng mayonaise, yoghurt, het restje citroensap, peper uit de molen en bijna alle peterselie tot een sausje.

Meng de groenten, kipstukjes en bijna alle walnoten met het sausje. Haal de slablaadjes los en schik ze op twee borden. Verdeel de salade erover, snijd de eitjes in parten en schik ze op de borden. Garneer met het restje peterselie en de laatste walnoten. Eet met wat geroosterd brood.