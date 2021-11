De Volkskeuken: Vega tikka

Na ruim tweeënhalf jaar zou onze vriendinnengroep eindelijk weer bij elkaar komen. In een restaurant, want dan had niemand er werk aan en kon iedereen eten wat ze wilde, mocht of allergiegewijs verdroeg. Het ging niet door, u weet wel waarom. ‘Kom maar bij mij,’ zei ik. ‘Ik flans wel wat, mijn keuken is groot zat om ruim te zitten, en anders is het zó weer een jaar verder.’

Het was goed dat we niet in een restaurant zaten met z’n vijven, want we waren schandalig luidruchtig en we zaten veel langer aan tafel dan van de regels had gemogen. Ik maakte een tafel vol Indiaas eten en verving de kip voor vegastukjes of kikkererwten en alle zuivel voor plantaardige varianten, want zo kon iedereen gewoon lekker eten. En bakjes mee naar huis nemen. Deze vegetarische tikka was een van de favorieten.

Vegetarische tikka Beeld Tallina van den Hoed

Ingrediënten 1 eetl. amandelmeel 1 eetl. geraspte kokos 1 eetl. (masala) kerrie 1 eetl. garam masala 1 eetl. paprikapoeder 1 theel. gemalen komijn 200 g vegetarische kipstukjes zonnebloemolie 1 eetl. versgeraspte gember 2 groene rawitpepertjes 3 tenen knoflook 1 theel. korianderzaadjes 2 uien 250 ml gezeefde tomaten (passata) 250 ml kruidenbouillon 2 uien 1 rode paprika 1 gele of groene paprika 200 ml (plantaardige) room zout, peper 10 takjes peterselie, selderij of koriander

Meng amandelmeel, geraspte kokos, kerrie, garam masala, paprikapoeder en komijn en strooi het mengsel over de kipstukjes. Hussel het goed door.

Verhit de zonnebloemolie in een ruime pan. Voeg de gember, de gehakte rawits, de geperste knoflook en de korianderzaadjes toe en bak tot het begint te geuren. Voeg dan de gekruide kipstukjes toe en bak ze terwijl je af en toe roert. Als de kipstukjes beginnen te kleuren, mogen de passata en de bouillon erbij. Roer goed door en breng aan de kook. Laat het vijf minuten pruttelen. Pel in die tijd de uien en snijd ze in tamelijk grote blokjes. Verwijder zaadjes en steelaanzet van de paprika’s en snijd die in stukjes van ongeveer twee bij twee centimeter.

Voeg de ui, paprika en room toe, roer goed en breng een en ander aan de kook. Zet het vuur laag en laat het zeker 15 minuten pruttelen, tot de groenten gaar zijn en de saus een beetje is ingekookt.

Proef op zout en peper en bestrooi het gerecht met de gehakte kruiden. Pas op met de koriander: mensen die dat niet lusten eten liever peterselie of selderij. Eet de vegakip-tikka met rijst of met naanbrood.