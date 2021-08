De Volkskeuken: troosttaart bij zomerregen

Tarte tatin van venkel, tomaat en rabarber. Beeld Sake Slootweg

Bij een Italiaans restaurant aan de Schiedamse Vest in Rotterdam kreeg ik burrata met een caponata van venkel, rabarber en tomaat. Het was zo smakelijk dat ik het thuis direct wilde namaken.

Alhoewel het rabarberseizoen volgens mij net voorbij is, vond ik de stengels de volgende dag nog wel in de supermarkt. Onderweg naar huis barstte voor de zoveelste keer een hoosbui los. Die verkoelende zomercaponata hoefde ik nu niet meer, dacht ik rillend.

Wat is nou fijn troosteten op zo’n verregende zomerdag? Van mijn boodschappen maakte ik geen caponata maar een tarte tatin. Warm bleken tomaat, venkel en rabarber een even gouden combinatie.

Mocht u geen rabarber kunnen vinden, zonder kan natuurlijk ook.

Ingrediënten Voor het deeg 200 g bloem 100 g boter, in blokjes 1 mespunt cayennepeper 1 ei Voor de vulling 1 kleine venkelknol 1 dunne rabarberstengel 10-12 cherrytomaten 50 g boter 75 g fijne suiker 1 theel. appelciderazijn

Voor deze taart gebruikte ik een ovenbestendige, ijzeren koekenpan met een diameter van 28 cm. Verwarm de oven op 200 graden (hete lucht). Wrijf de bloem, boter, cayennepeper en een snufje zout met de vingertoppen tot kruim. Voeg het ei en 1 eetlepel koud water toe. Druk het deeg samen tot een bal. Wikkel in folie en leg 1 uur in de koelkast.

Kneed het deeg kort door tot een glad geheel. Rol het uit tot een plak van 3-4 millimeter dik. Gebruik hierbij royaal bloem. Snijd uit de plak een cirkel zo groot als de koekenpan en leg in folie terug in de koelkast.

Snijd de groene venkelsteeltjes weg en snijd de knol in de lengte in 8 parten. Snijd de rabarber in 6 staafjes van ongeveer 7-8 centimeter lang. Doe venkel, rabarber en tomaten in een ovenschaal. Hussel door wat olijfolie en rooster 10 minuten in de oven. Schep de groente op keukenpapier.

Smelt boter en suiker met azijn en 3-4 eetlepels water in de koekenpan. Laat al roerende 6-8 minuten pruttelen op middelhoog vuur. Haal van het vuur zodra de karamel enigszins goudbruin begint te kleuren.

Leg de rabarberstaafjes en venkelparten om en om in de karamel. Stop tomaatjes in open ruimten. Bestrooi met zout en peper. Leg de deegplak erop. Prik meerdere malen door met een vork.

Bak de korst in 15-20 minuten goudbruin in de oven. Laat 5 minuten staan op het aanrecht. Trek ovenwanten aan, leg een schaal ondersteboven op de pan en draai ze tegelijk om.