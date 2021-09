De Volkskeuken: Thaise salade met tofugehakt

Het was eerst wat onwennig, in kleine groepjes en op anderhalve meter afstand, maar het voelde al snel weer vertrouwd: de eerste kookboekpresentatie waar ik naartoe ging sinds de coronapandemie. Dorothy Porker kon na een half jaar uitstel eindelijk haar boek Nomnomnom laten zien (Fontaine uitgevers, € 24,99).

Porker is bekend van foodblog Vette Sletten, waar ze haar hippe en goed doordachte recepten voorziet van grappige, ironische foto’s. In Nomnomnom is dat niet anders: spannende recepten met grappige foto’s. Voor sommige moet je even langs de toko.

Op de boekpresentatie aten we onder meer deze Thaise salade larb. Ik kende dat niet, maar wilde het daarna absoluut thuis zelf maken, zodat ik er veel meer van kon eten.

De larb salade Beeld Tallina van den Hoed

Ingrediënten Voor het tofugehakt: 500 g tofu zout maizena zonnebloemolie 2 tenen knoflook 2 cm gemberwortel 1 stengel sereh 2 rode rawits Voor het sausje: 2 eetl. maizena 2 eetl. limoensap ½ eetl. vissaus (voor vega 1/2 eetl. witte miso) 1 eetl. bruine basterdsuiker 1 sjalotje 10 stengels peterselie 10 stengels munt 1 kropje mini romanasla 1 handje gehakte pinda’s of cashewnoten

Wikkel de tofu in keukenpapier. Zet er iets zwaars op en pers zo een half uur vocht eruit. Knijp met je handen de tofu in kleine stukjes, maar niet té klein. Hussel er een theelepel zout en een eetlepel maizena door. Bak in porties in een hete pan met wat zonnebloemolie goudbruin en grotendeels knapperig. Laat uitlekken op keukenpapier.

Hak de knoflook fijn, schil en rasp de gemberwortel, haal het sappige deel uit de serehstengel en hak dat ook fijn en snijd de rawits in heel fijne ringetjes.

Bereid het sausje voor: Roer de maizena, het limoensap, de vissaus of de miso en de suiker met een half kopje lauw water goed door elkaar tot een sausje.

Snijd het sjalotje in dunne ringetjes en hak de peterselie en de munt fijn. Hou wat apart voor garnering. Haal de blaadjes van het romanakropje af en schik ze op een schaal.

Bak de knoflook, gember, sereh en rawits in wat zonnebloemolie een minuutje op hoog vuur tot ze beginnen te geuren en licht kleuren. Doe het sausje erbij en roer snel terwijl het bindt tot een glad papje. Voeg het tofugehakt toe met de sjalot en de gehakte kruiden. Roer het goed door elkaar. Schep het gehaktmengsel op de slablaadjes, garneer met de noten en het restje kruiden. Eet met rijst.

Verbetering: In een eerdere versie van dit stuk werd de larb salade Koreaans genoemd. Dat klopt niet. De salade is Thaise. Dit is gecorrigeerd.