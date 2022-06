De Volkskeuken: Surinaamse maïzenakoekjes

Maïzenakoekjes Beeld Pay-Uun Hiu

Hoe je alle muziekliefhebbers uit Amsterdam-Zuidoost het Concertgebouw in krijgt? Met hun eigen muziek, natuurlijk. Orville Breeveld, zelf in de Bijlmer opgegroeid en aan het Concertgebouw verbonden als consultant jongeren en diversiteit, draaide het om. ‘Het is aan ons, creatievelingen uit Zuidoost, om de andere kant te laten zien’, zei hij. Dat deed hij zondag met een muzikaal programma dat even divers was als de Bijlmer zelf: Chopin, fado, kaseko en een swingende band met Breeveld als zanger en gitarist.

From Southeast With Love was een feestje waarbij niemand bleef zitten. En toen de dames in de rij voor mij stonden te heupwiegen, zag ik op een van hun stoelen een plastic bakje met Surinaamse maïzenakoekjes met suikermuisjes. Ontroerend, in alle bescheidenheid lag daar een ander symbool van diversiteit, hét koekje van de Bijlmer. Een vaste waarde bij de gebakskramen op de markten in Zuidoost en heel eenvoudig zelf te maken.

Ingrediënten 2 eieren, of eivervanger voor 1 ei (vegan) 1 theel. bakpoeder (vegan) 125 g room- of plantaardige boter 125 g witte basterdsuiker 2 theel. vanille-essence 250 g maïzena of custard suikermuisjes

Klop de eieren los in een beslagkom en meng met de boter, suiker en vanille goed door elkaar. Voor de veganvariant: meng boter en suiker in een beslagkom. Als boter en suiker goed vermengd zijn, voeg dan de aangelengde eivervanger (volg de aanwijzingen op de verpakking) en de vanille toe.

Meng beetje bij beetje de maïzena of custard erdoor. Is het deeg te dik, doe er een drupje water bij; is het deeg te dun, voeg nog wat maïzena toe.

Verwarm de oven voor op 160 graden (hetelucht). Bekleed een bakplaat met bakpapier en bestrooi licht met bloem. Neem 10-12 g van het deeg, rol er een balletje van, leg dat op de bakplaat en druk het ietsje plat. Mocht het deeg erg plakkerig zijn, wrijf dan uw handen in met wat maïzena of bloem. Leg de deegballetjes niet te dicht op elkaar, houd er rekening mee dat de koekjes iets uitlopen.

Zet een bakje klaar met maïzena en een bakje met suikermuisjes. Doop een vork in de maïzena en druk hem daarna lichtjes in het deeg. Strooi er wat muisjes over en druk de vork dwars op de vorige streepjes in het deeg om een ruitjespatroon te krijgen. Doe dit met alle deegballetjes. Zet de bakplaat in de oven en bak 15 minuten.