De Volkskeuken: Rood-groen

Als koningin Elizabeth, vlak voor ze haar kersttoespraak van 1990 opneemt, doorkrijgt dat ze in een roze blazer voor een groene kerstboom zit, mompelt ze zuinigjes: ‘red and green should never be seen.’ Dit zag ik in de oude documentaire Elizabeth R op Youtube. In de mode ben ik het wel met haar eens. Bij rood-groen denk ik toch vooral aan foute kersttruien en geruite smokjurkjes.

Waar de combinatie van rood en groen wél fantastisch werkt, is in het ballet In the Future van Hans van Manen. De dansers hebben pakken aan die aan de voorkant fel groen zijn en aan de achterkant knalrood. Vanavond wordt het gedanst tijdens het festival ter ere van zijn negentigste verjaardag. Toen ik het ooit voor het eerst zag vond ik het zo swingend dat ik het nog het hele weekend thuis voor de spiegel na probeerde te doen. Vanavond ga ik daarom weer. De bewegingen, lijnen en de avantgardistische bigbandmuziek van David Byrne: als een kind in het circus zit ik in de zaal.

Voor ik vanavond naar het theater ga wil ik natuurlijk wel eten binnen het thema. Aardbeien met munt, een schijf watermeloen? Dan toch liever iets pittigs. Ter ere van dit rood en groene prachtstuk, eet ik vanavond tomatenbouillon met Italiaanse salsa verde.

Ingrediënten Bouillon: 2 sjalotten, fijngehakt 2 teentjes knoflook, fijngehakt 1 venkel, fijngesneden 1 wortel, in plakjes 1 prei, in ringen 1 eetl. tomatenpuree 1 kilo tomaten, in blokken ½ l kippenbouillon 2 takjes selderijblad 2 eetl. worcestersaus Salsa verde: 2 ansjovisfilets uit blik 1 teentje knoflook, fijngesneden 1 theel. rode wijnazijn 100 ml olijfolie 10 g platte peterselieblaadjes 10 g basilicumblaadjes Blaadjes van 1 takje dragon

Zet eerst David Byrne’s The Sound of Business aan op de speaker. Fruit de sjalotten en de knoflook in een ruime pan in een laagje olijfolie. Voeg de venkel, wortel, prei toe en fruit nog 10 minuten mee. Schep de tomatenpuree erdoor en laat eventjes garen. Schep de tomaten erdoor en stoof enkele minuten zachtjes mee. Doe er 1½ liter water, de kippenbouillon en selderijblad bij en laat zestig minuten zachtjes koken. Voeg de worcestersaus toe en zout en peper naar smaak. Zeef de soep.

Maak de salsa: doe alle ingrediënten in een smalle maatbeker en pureer enkele keren met de staafmixer tot een grove saus. Of gebruik een vijzel.

Schep de bouillon in soepborden en schep een eetlepel saus in het midden.