De Volkskeuken: romige fondue uit de Franse Elzas

Fondue uit de Elzas. Beeld Marie Louise Schipper

Wat je moet absoluut moet eten in de Franse Elzas, waar mijn tijdelijke huisbaas een droomwoning bezit, is simpel. Vooral kaas en vleeswaar, legt Lionel uit. En na enig nadenken: ‘Ach, wij eten wat de natuur ons geeft.’

Zijn worst-kaas-scenario levert in de gemiddelde Franse supermarkt interessante inzichten op. Neem alleen al die keur aan kaas! Elke regio heeft zijn eigen specialiteit. Voor dit fonduerecept koos ik een scherpe munsterkaas die hier ook te koop is. Ja, inderdaad, die stinkerd. Daar doe je witte wijn bij en fleurette, een vloeibare room met een vetgehalte van 35 procent. Ik liep het schap vol vleeswaren voorbij, dus dit is een mooi vegetarisch gerecht.

Bij ons is de roomkeuze minder uitgebreid dan in Frankrijk, daar beslaat het crèmeschap zeker 2 meter. Hier kom je voor de meeste room met hetzelfde vetpercentage uit op slagroom (met 35 procent vet) of crème fraîche (30 procent). Ik ging voor het echte werk en nam dus niet de magere varianten die er ook zijn.

Het aantal dikkerds is in Frankrijk trouwens wel toegenomen. Jaren geleden, bij mijn laatste bezoek, leken de Fransen dunner, maar dat zou ook kunnen liggen aan het nieuwe schap kant-en-klaar-gemaksvoedsel dat inmiddels 3 meter beslaat.

Ingrediënten

450 g munster

200 ml crème fleurette of slagroom

200 ml gewürztraminer of een andere lichtzoete witte wijn

snuf peper naar smaak

snuf kummel (karwij) naar smaak

250 g bleekselderij, in reepjes

200 g worteltjes, in reepjes

3 takjes platte peterselie, fijngehakt

eventueel: brood

Het is voor dit gerecht leuk om die oven-stoofpannetjes van email te gebruiken die je in Frankrijk geregeld ziet, van ongeveer 0,2 liter inhoud. Ze zijn daar te koop in de grote supermarkten, variërend van duur tot redelijk betaalbaar. In Nederland verkrijgbaar bij kookwinkels (de dure optie) of Xenos of Blokker.

Snijd de munster – met de korst – in kleine stukken en verdeel over de pannetjes. Voeg de room en de wijn toe. Bestrooi met peper uit de molen en een snuf kummel. Bij u niet verkrijgbaar? Neem dan komijn. Doe de dekseltjes op de pannen, en plaats ze gedurende 15 minuten in de oven, op 200 graden (afhankelijk van uw oven).

Heeft u geen oven of pannetjes tot uw beschikking? Het is ook mogelijk dit gerecht in een sauspan te bereiden, het geheel onder goed roeren even aan de kook te brengen en dan uit te serveren in soepborden of -kommen. Bestrooi met de peterselie. Dip het brood of de groentereepjes in de saus. Serveer er een groene salade bij en een lekker krieltje.