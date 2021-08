De Volkskeuken: Risotto van bloemkoolrijst met vegan parmezaan

Risotto van bloemkoolrijst met vegan parmezaan Beeld Pay-Uun Hiu

‘Kun je geen risotto maken van die bloemkoolrijst?’, vraagt vriendin S. We zitten tevreden met volle buik van de paddestoelenburgers die ik voor de vorige Volkskeuken had gemaakt en bedenken wat we met de overgebleven paddestoelenbouillon kunnen doen. Risotto, zeg ik. Maar S. eet zo min mogelijk koolhydraten, dus geen rijst. Ja, maar ik eet niks dierlijks, dus geen kaas. En dat zijn dus wel de ingrediënten die risotto zo lekker maken, samen met de bouillon en de wijn.

Blijft er dan nog iets smakelijks over? Je weet het nooit als je het niet hebt geprobeerd, dus we gaan het gewoon doen. Bloemkoolrijst, wat niets anders is dan rauwe, gemalen bloemkool, is in de meeste grote supermarkten wel gewoon te koop en anders is het een kwestie van bloemkool in stukken snijden en malen in de keukenmachine tot de korrels de gewenste grootte hebben.

Ook plantaardige kaas is geen onbekend fenomeen meer. Zo heeft Albert Heijn eigen merk plantaardige rasp op basis van aardappel, mais en kokosolie. Andere supermarkten verkopen een vegan alternatief voor geraspte mozzarella van Violife. Heel aardig voor veganized gerechten als lasagne en moussaka, maar ze missen nog wel de echte hardcore umami – de hartige smaak van echte Parmezaanse kaas. De rasp van Gondino (ecowinkel) komt al meer in de buurt.

Waar ik echt gelukkig van werd, was een bezoekje aan de veganistische kaaswinkel Willicroft in het museumkwartier van Amsterdam. Daar maken ze een rasp (‘This is not grated cheese’) met cashewnoten, maizena en edelgist die precies dat zoutige, hartige heeft van parmezaan.

Natuurlijk heb je daarmee geen echte risotto. Bloemkoolrijst zuigt niet zo lekker de bouillon op als rijst. Cashewnoten zijn wel de wonderolie voor veganisten, maar missen net dat romige, zachte van echte kaas. Maar toch. Voor koolhydraatmijders en/of veganisten heb je hiermee wel een smakelijk alternatief.

Ingrediënten 2 eetl. olijfolie 1 middelgrote ui, gesnipperd 2 teentjes knoflook, gesnipperd 250 g kastanjechampignons, in blokjes 150 g witte champignons, in blokjes scheut witte wijn 100 g doperwtjes (diepvries) 300 g bloemkoolrijst 100 ml groente- of paddestoelenbouillon 75 g (vegan) parmezaan, geraspt ½ bosje platte peterselie, gesnipperd

Verhit de olijfolie in een braadpan en fruit daarin op middelhoge temperatuur ui en knoflook tot ze zacht zijn en de ui glazig is. Voeg de paddestoelen en laat ze slinken. Blus af met een scheut witte wijn en roer dan de erwtjes en de bloemkoolrijst erdoor. Giet de bouillon erbij, breng aan de kook en laat ca. 8-10 min. zachtjes koken. Kijk even of het bloemkoolmengsel niet te nat is en haal er eventueel een paar lepels vocht uit. Roer de geraspte vegan kaas en de peterselie erdoor. Breng op smaak met zout en peper. Serveer met een groene salade.