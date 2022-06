De Volkskeuken: postelein met biefstukreepjes

Postelein met biefstuk of portobello Beeld Tallina van den Hoed

De wereld gaat naar de ratsmodee, maar ik laat me niet ontmoedigen, ik blijf zo duurzaam mogelijk bezig. Geheel milieuvriendelijk bestelde ik maar weer eens een ‘Too good to go’-mysterybox bij een nabije supermarkt. Dat is een pakket etenswaren die op hun uiterste houdbaarheidsdatum zijn. Normaal gesproken worden die weggegooid, maar nu kun je als klant dus een pakket met veel-voor-weinigboodschappen kopen. Dat is zuinig en duurzaam, maar ook lekker creatief: wat zal er nu weer in zitten? Wilt u dat ook? Zet de app dan op uw smartphone.

Er zat van alles in mijn pakket, verschillende groenten, zuivel en zelfs biefstuk. Dat is zo ongeveer het meest vervuilende stukje vlees, dus was ik nou goed bezig door het te redden van de vuilnisbak of hield ik nu juist de vraag naar biefstuk in stand?

Dat weet ik niet. Wat ik wel weet: ik ben dol op biefstuk. Normaal blief ik hem rood, maar omdat deze op de datum was, koos ik ervoor hem goed te garen. Samen met de postelein uit het pakket werd dat een heerlijk hapje. Postelein kent u wellicht niet: het smaakt wat scherp, een tikje aards, een beetje zuur. Wilt u geen vlees? Vervang de biefstuk door portobellopaddestoel.

Ingrediënten:

1 rode ui

3 tenen knoflook

zonnebloemolie

9 groene asperges, in stukken

400 g postelein

200 g taugé

1 theel. geraspte gember

4 eetl. zoete ketjap

2 eetl. citroensap

1/2 theel. chiliflakes

300 g biefstuk in reepjes of 3 - 4 portobellopaddestoelen in plakken

2 eetl. lichte zoute sojasaus (bijv. Kikkoman)

Snijd de ui in halve ringen en twee tenen knoflook in plakjes. Verhit zonnebloemolie in een wok en bak ui en knoflook hierin op hoog vuur tot het kleurt. Bak de asperges mee tot ze kleuren. Doe hand voor hand de postelein erdoor en roerbak het. Voeg dan de taugé toe. Zet na twee minuten het vuur uit. Maak het sausje : pers de laatste teen knoflook, meng dat met de gember, de zoete ketjap, het citroensap en de chiliflakes. Roer het door de groenten. Verhit weer wat zonnebloemolie in een andere pan en bak hierin de biefstukreepjes of de portobelloplakken. Na ongeveer vijf minuten zijn ze gaar. Giet de zoute sojasaus erover, verhit het tot het zo goed als verdampt is. Schep de groenten op 3 borden, verdeel de biefstuk of de paddestoel erover. Eet met rijst of lekker brood.