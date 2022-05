De Volkskeuken: pittige kip cashew

Beeld Sake Slootweg

Deze meivakantie bracht ik door op Scheveningen. Naast genieten van de zee en de blonde surfjongens die dagelijks zeer talrijk met hun surfplank voorbijrenden, deed ik wat ik altijd doe als ik in Den Haag ben: Indisch eten.

Zo liep ik na een avondwandeling in het statige Belgisch Park vol jugendstilvilla’s op de Stevinstraat een toko tegen het lijf die ik nog niet kende. Binnen bij De Indo trof ik inderdaad drie generaties Indische koks. Oma van 95 kletste wat met enkele laatste stamgasten, als dochter van een Knil-chef had zij ook altijd professioneel gekookt en nu runde haar zoon dit eethuis. Zijn dochter stond achter de balie, zijn zoon reed de bestellingen rond.

De kip cashew was zo lekker dat ik de volgende dag terugging om te vragen of ik het recept niet mocht hebben. Toen viel het gesprek stil. Kip cashew is een gevoelige zaak in Den Haag, leerde ik. Alle toko’s proberen de lekkerste versie te maken. Recepten werden helaas niet gedeeld. In mijn hoofd doemden beelden op van rivaliserende families die elkaar met Godfather-achtige praktijken het leven zuur maken. Dat bleek bij navraag mee te vallen, maar hoe aardig iedereen binnen ook was, dat recept kreeg ik mooi niet.

Zie mijn versie dus als aanleiding om ook een eigen variant te bedenken en deze vervolgens met uw leven te bewaken.

Ingrediënten Voor het vlees 1 eetl. ketjap manis 250 g kipdijfilet, in stukjes 50 g cashewnoten 4 eetl. pankobroodkruim Voor de saus 1 sjalot, fijngehakt 1 teentje knoflook, fijngehakt 1 verse rode peper, in schijfjes 3 eetl. ketjap manis 1 theel. vissaus 50 gram cashewnoten

Voor het vlees: schep de ketjap en 1 eetl. plantaardige olie door de kip. Vanwege de zonnebloemolieschaarste gebruik ik olijfolie. Verwarm de oven op 190 graden (hete lucht). Hak de cashewnoten tot kruim en meng dit samen met het broodkruim goed door de kip. Bedek een ovenschaal met bakpapier, leg de kipstukjes er zo in dat ze elkaar niet raken en bak in zo’n 15-20 minuten gaar en ietsjes krokant in de oven. Keer na de eerste 10 minuten om.

Voor de saus: fruit de sjalot, knoflook en peper in een laagje olie in een koekenpan. Voeg de ketjap en vissaus toe. Voeg een scheutje water toe en laat even pruttelen. Schep de kip voor het serveren samen met de cashewnoten door de saus. Eet bijvoorbeeld met rijst en komkommersalade.