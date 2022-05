De Volkskeuken: patatas bravas met twee sausjes

Patatas Bravas Beeld Tallina van den Hoed

Ik heb tegenwoordig naast de Volkskeuken nog een baan, en met die baan heb ik collega’s. En daar praat ik mee. Over het leven, maar vooral over eten: middageten, avondeten, vakantie-eten, lievelingseten, verschrikkelijk eten en ook wat-moet-je-bij-de-borreleten. Daar waren we het snel over eens: iets hartigs, liefst iets warms, niet te duur en wel veel, want van borrelen krijg je trek.

We waren het eens, mijn collega en ik: patatas bravas, een Spaanse tapa, is het ideale borreleten. Patatas bravas zijn knapperig vanbuiten en zacht vanbinnen, er zit een saus bij die zowel hartig, pittig, als een beetje zoet is, en zoals elk klassiek gerecht, is het op ontzettend veel manieren te bereiden en te serveren. Ik bak de aardappeltjes in de oven en houd de saus apart, zo kan iedereen naar believen z’n smaakmaker kiezen.

Ingrediënten 1 kilo aardappelen 1 grote sjalot (of 2 kleine) 2 teentjes knoflook olijfolie 1 blik tomatenblokjes (400 g) ½-1 theel. gedroogde chilipeper 1 theel. gerookt paprikapoeder 1 theel. gewoon paprikapoeder zout en peper 8 takjes platte peterselie 3 volle eetlepels mayonaise 1 theel. Al-Andaluskruidenmix (Euroma)

Schil de aardappelen en snijd ze in stukjes van ruim 2 bij 2 centimeter. Het ziet er het leukst uit als het geen keurige kubusjes zijn, maar ook piramidetjes, halve rondjes, enzovoorts. Kook de blokjes 4 minuten in water met zout. Laat enigszins afkoelen in een vergiet. Zet de heteluchtoven aan op 200 graden.

Snipper de sjalot en knoflook, en fruit in 4 eetlepels olijfolie tot de ui licht begint te kleuren. Voeg de chilipeper, het gerookte paprikapoeder en het gewone paprikapoeder toe en bak even tot het begint te geuren. Voeg de tomatenblokjes toe, roer even door en laat zeker 10 minuten pruttelen. Pureer de saus met de staafmixer en proef op zout en peper. Voeg indien gewenst nog wat chilipeper toe. Hak de peterselie en roer driekwart ervan door de saus.

Meng de mayonaise met de Al-Andaluskruiden.

Leg een vel bakpapier op de ovenbakplaat en giet daar ongeveer 3 eetlepels olijfolie op. Hussel de aardappelblokjes erdoorheen en verdeel ze over de plaat, zodat ze elkaar niet raken. Bak in 30 minuten mooi goudbruin, keer halverwege.

Doe de aardappels in een ruime schaal. Strooi de rest van de peterselie erover. Serveer de sausjes erbij, of, als u het officieel wilt, eroverheen gegoten.