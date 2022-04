De Volkskeuken: mosselen met citroen en boter

Mosselen met citroen en boter Beeld Marcus Huibers

Een spraakbericht van mijn tante Monique, zoals wel vaker als een van mijn receptjes in de krant heeft gestaan. Hoestend en proestend vertelt ze dat ze hé-lé-maal klaar is met de coronabesmetting die haar twee weken geleden alsnog te pakken heeft gekregen, dat ze desondanks ontzettend zin heeft in bloedworst, niet zoals in mijn recept maar met appeltjes en uien, een beetje selder en look en spekjes natuurlijk, want spekjes is voor haar zoiets als tandenpoetsen voor een ander, daar begint het mee, net zoals bij de mosselen van Neeltje Jans die we laatst samen hebben gemaakt – weet je nog? Ze sluit ermee af dat Poetin een gevaarlijke gek is en dat iedereen uiteindelijk de corona kan krijgen.

Mijn tante Monique is mijn trouwste lezer, zoals dat wel vaker gaat bij bloedverwantschap. Heb ik iets geschreven, dan volgt daarop haar commentaar, een wonderlijke cocktail van culinaire overpeinzingen, familieverhalen en de actualiteit, afgekruid met een of twee hilarisch-impulsieve opmerkingen die alleen zij kan verzinnen. Dat was vroeger al zo, toen ze nog de hele wereld over vloog en de boel op stelten zette als ze ons slaperige dorpje bezocht, door bij de kruidenier alvast een vinger door de pot pindakaas te halen (‘ohh, lekkerrr, pindakaas!’), nog vóór het afrekenen, terwijl mijn zusje en ik ons probeerden te verschuilen achter haar bontgekleurde waaierrokken, met een mengeling van gêne en gloeiende trots.

Mosselen dus, met de smaak van de lente voor het moreel. Ze zijn er nog een week of wat, want binnenkort gaan ze op zomervakantie, onze Zeeuwse bengeltjes. Boze tongen beweren dat je ze alleen in het najaar moet eten, maar dat is elitair geneuzel: mosselen zijn altijd lekker.

Ingrediënten 2 kg Zeeuwse mosselen 1 biologische citroen 6 tenen knoflook, in plakjes 300 ml witte wijn 125 g boter

Spoel de mosselen even schoon. Schil de citroen als een aardappel en snijd de schil in stukken. Fruit de citroenschil en de knoflook een minuut of twee in een royale scheut olie in een mosselpan, en schenk de wijn erbij (dat kan even spatten). Doe de mosselen in de pan, kruid met wat zeezout en peper en doe het deksel erop. Kook totdat alle schelpen open staan – een minuut of vijf – en beslist niet langer en hussel de pan tussendoor. Giet daarna het vocht af, via een zeef meteen in een sauspannetje, liefst eentje met een hoge rand. Voeg de boter in blokjes toe en citroensap naar smaak, terwijl u de saus verhit. Zet daarna de staafmixer erop om de saus op te schuimen.

Verdeel de mosselen over de borden en schenk er wat van de saus over. Wat er onverhoopt overblijft in het sauspannetje gebruikt u de volgende dag als basis voor een soepje, met bloemkool bijvoorbeeld, of asperges, want die zijn er alweer.