De Volkskeuken: luchtige wortelpannekoekjes

Fluffy wortelpancakes Beeld Pay-Uun Hiu

Begin vorige maand schreef ik over de fluffy wortelpancakes uit het boek Vegan Rainbow Food van Jason Tjon Affo. Ik had ze volgens het recept gebakken en ze waren wel lekker, alleen te droog. Mijn proefcollega’s vonden me een beetje te kritisch, maar ‘begrepen wel wat ik bedoelde’.

Ik vond ze in ieder geval te lekker om niet te proberen of ik ze nog lekkerder kon maken. Volgens mij zat het probleem in de hoeveelheid kikkererwtenmeel en de eetlepel bakpoeder die in het recept stonden. En om zonder eieren iets zo luchtig te krijgen dat je het ‘fluffy’ kunt noemen, moet je wel wat kunstgrepen uithalen.

Ik besloot minder meel te gebruiken en voor de binding gemalen lijnzaad aangelengd met wat water toe te voegen. In plaats van een volle eetlepel bakpoeder, nam ik een theelepel en voegde op het laatst een mengseltje toe van baksoda en appelazijn. Daarmee blaas je altijd wel wat lucht in het beslag.

Persoonlijk ben ik niet zo’n fan van kikkererwtenmeel, dus probeerde ik maismeel om het idee van glutenvrij in stand te houden. Maar echt enthousiast werd ik van de versie met patentbloem (niet glutenvrij!) en kokosmelk vermengd met water. Het staat u natuurlijk vrij het meel en de plantaardige melk te kiezen die u wilt. Volgens het boek zijn het ontbijtpannekoekjes, maar u mag mij er ook ’s nachts voor wakker maken.

Ingrediënten

150 g patentbloem gezeefd

1 theel. bakpoeder

¼ theel. zout

1¾ theel. gemalen kardemom

3 eetl. suiker

160 g wortel, geraspt

125 ml kokosmelk met 75 ml water

geraspte schil van 1 sinaasappel

2 eetl. gemalen lijnzaad aangelengd met 2 à 3 eetl. water

50 g plantaardige boter, gesmolten

1 theel. baksoda

1 theel. appelazijn

(zonnebloem)olie

fruit naar keuze

ahornsiroop

Meng meel, bakpoeder, zout, kardemom en suiker in een ruime kom. Roer wortel, kokosmelk, sinaasappelschil, lijnzaad en gesmolten boter erdoor. Meng in een kleine bak baksoda en appelzijn en roer dat tot slot door het beslag.

Voor het bakken gebruik ik bakringen van 8 centimeter middellijn, die ik van te voren insmeer met een beetje olie. U kunt de pannekoekjes ook uit de losse hand als drie-in-de-pan bakken.

Verhit een scheutje olie in een koekenpan op middelhoog vuur. Zet daarin drie bakringen en giet er 1,5 eetlepel beslag in, of giet drie keer 1,5 eetlepel in de pan. Jason Tjon Affo adviseert een deksel op de pan te doen, de pannekoekjes te bakken tot de onderkant goudbruin is en ze daarna om te keren en de andere kant goudbruin te bakken. Ik heb eerlijk gezegd niet zoveel verschil gemerkt met of zonder deksel. Bak tot al het beslag op is. Serveer de pannekoekjes met fruit naar keuze, ahornsiroop en eventueel een muntblaadje.