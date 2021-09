De Volkskeuken: ku lo bananenbloesem

Ku lo yuk met bananenbloesem Beeld Pay-Uun Hiu

Waarom ik bedenk dat ik ku lo yuk wil maken met het blik bananenbloesem dat ik heb gekregen, weet ik ook niet. Bananenbloesem is na de jackfruit de nieuwste troef in de plantaardige keuken en inmiddels bij veel grote supermarkten verkrijgbaar. Collega’s Tallina van den Hoed en Sake Slootweg maakten er in de Volkskeuken al vegan viskoekjes en Thaise noedelsalade mee. In veel recepten doet deze bananenbloem dienst als een soort vis, maar ik denk dus meteen aan een gerecht dat oorspronkelijk met varkensvlees wordt bereid. Misschien heb ik gewoon wel trek in lekker foute zoetzure tomatensaus van de Chinees van vroeger.

Ingrediënten 1 blik bananenbloesem (550 g) marinade: 2 eetl. lichte sojasaus, 1 eetl. sesamolie, 1 eetl. rijstwijn 3 lenteuien, in ringetjes 2 teentjes knoflook, gesnipperd stukje gember, geschild en gesnipperd 1 rode paprika, in stukjes 1 groene paprika, in stukjes 1 komkommer, geschild, zaadlijsten verwijderd, in stukjes 1 tomaat, in stukjes 100 g ananasstukjes (uit blik op eigen sap) zoetzure saus: 3 eetl. passata, 1 eetl. tomatenpuree, 1 eetl. zoete chilisaus, 1 eetl. suiker, 2 theel. witte wijnazijn, 100 ml water of ananassap 2 à 3 eetl. maïzena 200 ml (arachide)olie + een scheutje

Haal de bananenbloesems voorzichtig uit het blik zodat de stukken zoveel mogelijk heel blijven, maar houd ook de losse blaadjes erbij. Spoel ze af, laat ze uitlekken en dep ze daarna droog. Bestrooi ze met zout en peper. Meng de sojasaus, ­sesamolie, rijstwijn en 3 eetlepels water voor de marinade en giet dit over de bananenbloesem. Laat circa 20 minuten staan.

Was en snijd ondertussen alle groenten. Meng de ingrediënten voor de zoetzure saus: passata, tomatenpuree, chilisaus, suiker, zout en peper, witte wijnazijn en 100 ml water (of het sap van de ananas). Proef de saus en voeg naar smaak extra suiker en azijn toe. Wie de saus iets pittiger wil, kan enkele druppels chiliolie toevoegen.

Haal de bloesems uit de marinade. Dep ze nogmaals droog. Schep 2 à 3 eetlepels maïzena in een kom en haal de bloesems erdoor, eerst de grotere stukken en dan de losse blaadjes. Giet het restant van de marinade bij de saus. Verhit 200 ml olie in de wok tot circa 160 graden en frituur eerst de grote stukken en dan de losse bloesemblaadjes. Leg ze op een bord met keukenpapier.

Maak de wok schoon en verhit daarin een scheut olie. Roerbak eerst lenteui, knoflook en gember, daarna de paprika’s en laat ze een paar minuten bakken. Voeg de komkommer, ananas en tomaat toe en roerbak tot de groenten zachter zijn, maar nog wel knapperig. Voeg de saus toe, breng aan de kook en laat op lagere temperatuur iets indikken. Bij traditionele ku lo yuk worden de gefrituurde stukjes vlees in de saus gedaan, maar ik vind het lekkerder om de ­gefrituurde bloesems naast de saus te leggen, zodat ze nog een beetje knapperig blijven. In plaats van bananenbloesem kunt u ook tofublokjes gebruiken. Serveer met witte rijst.