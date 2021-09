De Volkskeuken: Kruidig schuimfeestje

Pittige pannekoekjes met groente Beeld Marie Louise Schipper

‘Wil je havermelk of koeienmelk?’ De ober kijkt me afwachtend aan. Als ik voor koe in de koffie kies, kijkt hij teleurgesteld. ‘Je bent een van de weinigen’, zegt hij. ‘De meesten zijn al overgestapt.’

Omdat ik van dieren houd en zelden bekers melk drink, heb ik alle melkvervangers inmiddels uitgeprobeerd. De nieuwste aanwinst op dit front is – schrik niet – erwtendrink. Je mag het trouwens geen melk noemen, die naam is beschermd. Dit drankje levert volgens kenners een geweldig schuim op de koffie. Tot zover het goede nieuws.

Toen ik een slok nam, dacht ik onmiddellijk aan die keer dat ik wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds bezocht. Ik stond naast prinses Beatrix en alles klopte: de blauwe oogschaduw, haar schoudervullingen en zelfs het kroontje. Net echt en toch niet, net als mijn erwten-cappuccino.

De bereiding van erwtendrink is geen sinecure: je maalt gele spliterwten tot een poedertje, je ontdoet die in de fabriek van de smaak. Dan voeg je onder meer calcium, maltodextrine, olie en zout toe. Pas daarna is het schuimfeestje compleet. Nee, niet lekker in de koffie, wel leuk om pannekoeken mee te bakken.

Ingrediënten 300 tot 350 ml erwtendrink (of halfvolle melk) 125 g bloem 50 g amandelmeel 2 eieren snuf zout snuf kurkuma (voor de kleur) olie of boter om in te bakken voor de groente 2 sjalotten, gesnipperd scheut neutrale olie 1 teen knoflook, gehakt 2 vleestomaten, in stukken gesneden 3 bospeentjes, grof gehakt ¼ bloemkool, grof gehakt 150 g linzen (gekookt) scheut kokosmelk 1 eetl. currypasta (ik nam Patak’s)

Pak een kom, giet de erwtendrink erin (gewone melk mag) en voeg bloem, meel en de eitjes toe. Klop goed en voeg de kurkuma en desgewenst een snuf zout toe. Laat het beslag even staan.

Maak dan de curry. Fruit in een zware pan de sjalotten in een scheut olie goudbruin. Voeg dan de knoflook toe. Doe de tomatenblokjes erbij en roer goed. Houd het vuur laag en doe het deksel op de pan. Hak de bospeentjes en de bloemkool grof en voeg ook toe. Doe de kokosmelk en de currypasta erbij, roer goed en laat op een zacht pitje garen. Als het geheel te droog is voegt u wat bouillon toe. Doe na een half uurtje de linzen erbij. Zet op een heel zacht pitje.

Bak de pannekoeken in boter of olie. Serveer met de groente en garneer eventueel met wat koriander en die andere nouveauté: gezouten bonenmix (sinds kort in het snackschap bij grote supermarkten).