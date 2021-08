De Volkskeuken: Knoertig nectarine-voorafje

Gegrillde nectarines met blauwe kaas Beeld Loethe Olthuis

Vorige week was ik in Frankrijk. Ik heb er fruit gekocht. Zoete meloenen die me tegemoet geurden, heerlijke reine-claudes, abrikozen zonder een spoortje meligheid en aromatische nectarines en perziken waarvan het sap langs mijn handen droop als smeltend ijs. Verrukkelijk. Des te groter was de kater toen ik, thuisgekomen, fruit in de Nederlandse supermarkt ging kopen: meloenen, zo zoet als komkommers, smakeloze pruimen en melige abrikozen. Nectarines waarmee je iemands hoofd kunt inslaan. Perziken, eerst knoerthard, daarna zompig. Nogal wiedes dat Nederlanders te weinig fruit eten: op bananen na was er weinig appetijtelijks in het fruitschap te vinden.

Hoe komt dat nou? De vruchten in de Franse supermarkt, marktkraam of groentewinkel komen van vlakbij. Ze worden rijp geoogst en vrijwel direct verkocht. In Nederland zijn vruchten uit Italië, Frankrijk, Spanje of Marokko vrijwel altijd onrijp en nog hard geoogst. Dat maakt ze minder kwetsbaar en dus gemakkelijker te vervoeren en te bewaren. Maar zulke vruchten rijpen niet of nauwelijks na. Ze blijven smakeloos en worden snel melig.

Is hier nou niks aan te doen, behalve afreizen naar Frankrijk? Bij een goede groentewinkel kun je vaak wel lekker, rijp fruit krijgen. Dat kost iets meer, maar dat is ook omdat de winkel meer moet weggooien: een harde, onrijpe nectarine kun je in de koeling twee weken bewaren, een rijpe twee dagen. Zo gezien is rijp mediterraan fruit ook niet zo’n duurzame keuze. Je kunt beter appels, bramen, kersen, peren en pruimen uit eigen land eten.

Er is een truc om onrijp fruit zachter en zoeter te maken: verhitten. Maak er bijvoorbeeld compote van, warme vruchtensaus of taart. Of bak of rooster de vruchten. Zoals de nectarines in dit verrukkelijke, simpele voorafje. Je kúnt hiervoor zelfs geen rijpe vruchten gebruiken! Ik nam bleu d’Auvergne, maar een andere goede blauwaderkaas is ook prima.

Ingrediënten zonnebloemolie 1 flinke, stevige nectarine 50 g blauwe kaas 2 theel. vloeibare honing 2 takjes munt (garnering) Extra: grillpan

Vet de grillpan met een kwastje of keukenpapier dun in met zonnebloemolie. Snijd de nectarine met schil rondom tot op de pit in ongeveer vijftien dunne plakken of parten. Haal ze voorzichtig los. Verhit de grillpan op matig vuur, leg de nectarineplakjes erin en rooster ze 5 minuten totdat ze aan weerszijden mooie streepjes hebben. Rangschik de nectarineplakjes op twee borden. Verkruimel de kaas erboven, druppel er honing over en garneer met munt. Eet direct.