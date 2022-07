De Volkskeuken: Japanse knispervriend

Geroosterde bloemkool met kurkuma-kerriekruim van panko. Beeld Sake Slootweg

Als we bij een volgende pandemie of andere rampspoed per ongeluk toch weer aan het hamsteren slaan, ren ik langs het wc-papier direct door naar het schap met het Japanse broodkruim. Sinds ik als student het advies van Sylvia Witteman opvolgde om gebakken broodkruim over de spaghetti te strooien, is dit kruim basisvoedsel geworden in mijn keuken. Gebakken met kruiden, citroenrasp of gerookt paprikapoeder gaat het over praktisch alles.

Ik maak het alleen niet meer zelf, want drie keer zo snel en even lekker is mijn grote Japanse knispervriend: panko. In tegenstelling tot het zanderige paneerpoeder dat in de supermarkt naast de allesbinder te vinden is en dat in z’n ingrediëntenlijst een opvallende gelijkenis vertoont met beschuit, bestaat panko uit fantastische brosse stukjes gedroogd brood die iets weg hebben van sneeuwvlokjes.

De eigenaar van de Japanse delizaak Osozai in Rotterdam vertelt dat er in Japan veel verschillende soorten panko zijn, in harde en zachte variant. Online stuit ik op een pankofabriekje in Tokio dat inderdaad tientallen soorten maakt. Zij bakken hun brood in de oven, maar fabrieken garen het brood in metalen bakken waar stroom doorheen gaat. Volgens het boek Japanese Soul Cooking draagt dat proces bij aan de luchtige pankostructuur.

Tegenwoordig zet ik mijn knispervriend in om mezelf te stimuleren meer groente te eten. Deze geroosterde bloemkool met kurkuma-kerriekruim smaakt bijvoorbeeld heerlijk. Eet met vis en wat rijst. Of kook er enkel een ei bij en eet als kleine maaltijd, zoals ik.

Ingrediënten

1 kleine bloemkool (750 g bloemkoolroosjes)

1 theel. kurkumapoeder

½ theel. kerriepoeder

6-8 eetl. panko (Japans broodkruim)

2 teentjes knoflook, in schijfjes

enkele takjes bieslook, fijngehakt

2 zachtgekookte eieren, in partjes

Verwarm de oven op 200 graden (hetelucht). Snijd de bloemkool in hapklare roosjes. Smelt de helft van de boter in een koekenpan en hussel de roosjes hierdoorheen. Bekleed een ovenschaal met bakpapier, leg de bloemkoolroosjes erin en bestrooi met zout. Rooster ze in ongeveer 20-25 minuten zacht met bruin geblakerde randjes.

Maak het broodkruim: verhit een dun laagje olie in een koekenpan op laag vuur. Voeg kurkuma- en kerriepoeder toe en laat even zachtjes bruisen. Schep de panko erdoor. Blijf omscheppen en laat langzaam licht goudbruin worden. Smelt het restje geklaarde boter in een koekenpan en fruit de knoflook. Schep hier de bloemkool doorheen. Leg de bloemkool op een schaal. Garneer met de bieslook, de partjes ei en het broodkruim.