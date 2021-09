De Volkskeuken: het mijnwerkersdessert

Romige citroenrijstepap Beeld Marie Louise Schipper

Jong, knap en sterk waren ze, de jongens van het gezellenhuis aan de Pelgrimsweg in Brunssum. Giovanni Baptista Bonan zat er in 1955, net als Filipetto Ugo en Simeoni Luigi. Ze kwamen hier niet voor vakantie, integendeel, ze werkten ruim 400 meter onder de grond. Hun dagen brachten ze door in staatsmijn de Hendrik, ’s avonds verbleven ze in enorme barakken.

In de jaren vijftig was het crisis in Italië. Duizenden mannen vonden emplooi in Zuid-Limburg. De meesten bleven twee jaar en schikten zich naar de Nederlandse gebruiken. Dus zongen ze nooit meer een lekker liedje op straat, want daarvoor kon je een bekeuring krijgen wegens dronkenschap.

Het eten was wennen, vertelden ze aan een journalist van dagblad Trouw. Daarom vroegen ze aan de kok om echte Hollandse kost. Lekker? Niet echt, maar beter dan Italiaans eten op z’n Nederlands, zoals Honigs vlugkokende macaroni met Smac, wat hier in de mode was.

En er was nog iets wat de meesten verafschuwden: het halve litertje melk dat dé remedie zou zijn tegen stoflongen en dat alle werknemers na de arbeid moesten drinken, in de melkbar. De jongens konden er niet bij: melk is immers iets voor kinderen, dat drinkt een volwassene toch niet?

Gelukkig verzon de kok een list en zette elke dag pudding op tafel. Zo kwamen ze toch aan hun melkquotum. Was het custard of pap? Helaas weet ik dat niet. Misschien was het wel zoete rijst met citroen.

Ingrediënten 1 liter volle melk 1 pak paprijst 40 g fijne suiker schil van 1 biologische citroen 4 eidooiers, losgeklopt flinke scheut kookroom ter garnering: ragfijne plakjes citroen, wat munt of eetbare bloemetjes eventueel: lemoncurd (Chivers)

Neem een pan en giet de melk erin. Doe de rijst erbij (ik gebruikte Lassie) en breng zachtjes met de suiker aan de kook. Voeg het schilletje toe. Roer af en toe goed met een pollepel. Kook gedurende zo’n 12 minuten en tel er voor extra romige rijst een paar minuten bij op.

Doe de rijst in een ronde schaal, zet die in een pan met kokend water. De schaal mag de bodem niet raken. Klop de dooiers goed los en doe bij de rijst. Meng goed. Laat gedurende een half uur heel zachtjes koken op een laag vuur. Roer af en toe. Voeg desgewenst nog wat room toe.

Verwijder het schilletje en serveer warm of koud, garneer met wat ragfijn gesneden citroen, wat munt en eetbare bloemen. Begiet desgewenst met wat warme lemoncurd.