De Volkskeuken: guilty pleasure, pastasalade

Pastasalade Beeld Tallina van den Hoed

Zo’n zomer waarin veel mensen thuisblijven zorgt voor het nodige sociale inhaalgedrag. Geen slutty summer voor mij, want ik heb al een leuke bedpartner die de hele lockdown binnen handbereik was, maar borrels, zwembadfeestjes in achtertuinen, picknicks in het park en stranddates. Iedereen neemt eten en drinken mee en proeft wat de anderen hebben meegenomen.

Zo kwam ik erachter dat mijn zoon een heimelijke liefde heeft. Geen pubercrush, maar een eetbare guilty pleasure: pastasalade.

Ik maak dat nooit, want halverwege de jaren negentig raakte ik afgestompt door overgeschoten ijskoude pasta, overgoten met zure slasaus en versierd met augurk, blokjes ham, jonge kaas en, godhelpmedebrugover, mandarijntjes uit blik. Brrr, wat vies.

De pastasalade die mijn vrienden hadden meegenomen leek daar niet op. Die had meer weg van een gewoon, afgekoeld pastagerecht. Zoon smikkelde en ik maakte het na. Nog steeds vind ik het lauwwarm lekkerder, maar hé, dat kan óók nog!

Ingrediënten 350 g farfalle 1 rode ui 2 tenen knoflook olijfolie 1 rode puntpaprika 30 g pijnboompitten 200 g kleine tomaten 1 bol mozzarella 100 g parmezaanse kaas 8 zongedroogde tomaten in reepjes 4 eetl. verse pesto zout, peper evt. balsamicoazijn of citroensap 16 blaadjes basilicum 40 g rucola

Kook de farfalle in ruim water met zout. Snijd de ui in halve ringen, snipper de knoflook en de puntpaprika en bak die een paar minuten in een gulle sliert olijfolie tot de ui begint te kleuren en de paprika zachter is. Voeg de pijnboompitten toe en bak ze mee tot ook die licht beginnen te kleuren. Zet het vuur uit. Snijd de tomaten in stukken, scheur de mozzarella in stukjes en schaaf de parmezaan met de kaasschaaf tot breekbare flinters. Ondertussen is de pasta klaar: meng die in een ruime kom met de groenten en de kaas. Roer de zongedroogde tomaten en de pesto erdoor en bestrooi gul met zout en peper uit de molen. Proef: is het droog? Meer olijfolie. Is het saai? Roer er wat azijn of citroensap door. Flauw? Meer zout en peper.

Scheur de basilicum in stukjes en verdeel die met de rucola over vier grote kommen of diepe borden. Schep daar de pastasalade op.

Mocht u het niet allemaal op krijgen: afgedekt is de pastasalade nog enkele dagen houdbaar in de koelkast, maar haalt u hem alstublieft ruim voor het eten uit de koeling, want ijskoude pastasalade is echt een stuk minder lekker.