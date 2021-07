De Volkskeuken: gevulde druivenbladeren

Onze druivenrank maakt bladeren! Ja, nogal wiedes, zult u zeggen, dat doen druivenranken nou eenmaal in dit seizoen, maar voor ons was het een klein feestje in de achtertuin.

Want die achtertuin, die hebben we vorig jaar ‘laten doen’. Dat was nieuw voor ons en we voelden ons heel volwassen. We moesten nadenken over ‘bestrating’ en ‘beplantingsplannen’. En het antwoord op de vraag: ’Wilde u die druif nou wel of niet houden?’. We kozen voor ja. Maar wel een heel stuk kleiner. De kans was, dat ie niet meer zou uitlopen, zei de hovenier, maar dat deed de vinis vitifera gelukkig wel. Hij maakt ranken dat het een aard heeft, en lieve druiventrosjes, maar vooral heel veel blad. Daar kunnen we wel wat mee!

Dolma's, gevulde druivenbladeren Beeld Tallina van den Hoed

Ingrediënten 40 - 50 druivenbladeren 2 uien 2 tenen knoflook 1 puntpaprika 3 eetl. zonnebloemolie 1 theel. komijnzaadjes 1 eetl. tomatenpuree 15 takjes peterselie, fijngehakt 200 g rijst zout en peper 1/2 citroen

Pluk gave druivenbladeren, zonder beschadigingen, ter grootte van je hand. Was ze, haal de steeltjes eraf, doe ze in een kom en overgiet ze met ruim kokend water tot ze verkleuren. Giet af en spoel met koud water. Heb je geen druivenrank, haal dan een pot druivenbladeren bij de Turkse winkel. Spoel die af met ruim koud water.

Snipper ui, knoflook en puntpaprika en bak die even in wat zonnebloemolie tot de ui glazig wordt. Doe dan de komijnzaadjes erbij tot ze beginnen te geuren. Doe het vuur uit, voeg tomatenpuree, peterselie, rijst, zout en peper toe en roer het goed door. Leg vervolgens een druivenblad voor je neer. Doe een beetje van het rijstmengsel op het blad, vorm er een worstje van aan de onderkant van het blad. Vouw de zijkanten naar binnen en rol het blad op. Niet te los, want dan valt alles eruit, maar ook niet te strak, want dan knapt het blad tijdens het koken. Leg het rolletje in een pan. Doe zo alle bladeren. Leg de rolletjes steeds strak tegen elkaar aan. In mijn pan pasten twee lagen rolletjes. Leg er plakjes citroen boven op en overgiet het met water tot het onderstaat. Leg daar een bord op, zodat alles op zijn plaats blijft. Breng dit aan de kook en laat het 20 minuten zachtjes pruttelen tot het gaar is.

Eet ze lauw of koud. Met brood en een salade heb je een maaltijd. Ze blijven afgedekt in de koelkast 3 dagen goed.