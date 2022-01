De Volkskeuken: gehaktballen met komijnekaas en andijviestamppot

Gehaktballen met andijviestamppot. Beeld Marcus Huibers

Die hernia was er al een hele tijd, maar dat mijn voet en onderbeen het opeens niet meer deden was nieuw. Uitval door zenuwbeknelling, een hernia waarmee te lang is doorgelopen, zei de neuroloog, met een zogeheten heffersparese als gevolg. Zo ontdekte ik dat het leven een stuk ingewikkelder wordt als je niet meer kunt lopen of staan. Ik kroop over de vloer en had al vrij snel door dat mijn appartement niet ontworpen is om vanaf de grond te bedienen. Lampen kon ik niet aandoen, het aanrecht kon ik niet bij, mijn kledingkast was onbereikbaar geworden en dan heb ik het niet eens over de militaire operatie die moest worden uitgerold om te kunnen douchen.

Gelukkig is de buurvrouw twee etages lager een lieve vriendin die de lampen voor me ontstak, een verse onderbroek uit de kast haalde en me ’s avonds naar bed bracht, met een kus op mijn voorhoofd. Ze kookte ook vaak voor me. Eerst nam ze de maaltijd mee naar boven, een soort tafeltje-dekje, maar toen het me eenmaal lukte om de trap af te strompelen schoof ik bij haar aan tafel. Zo ontdekten we na al die jaren onze gedeelde liefde voor de Hollandse pot, vooral de gestampte variant, die mijn buurvrouw graag serveert met verschillende soorten tafelzuur, in prettig evenwicht met het kuiltje jus.

Inmiddels gaat het beter, het lukt me om zonder rollator boodschappen te doen en koken gaat ook weer. Het eerste wat ik deed was mijn buurvrouw uitnodigen voor het diner. Dat was net als vandaag op een woensdag, gehaktdag, dus werden het gehaktballen met andijviestamppot, troost op kille, bedompte dagen, met mosterd, zoetzure augurken en zilveruitjes à volonté. De oestersaus in de ballen keek ik af van Onno Kleyn.

Ingrediënten 600 g biologisch half-om-halfgehakt 75 g geraspte komijnekaas 50 g paneermeel 1 eetl. gedroogde Italiaanse kruiden 2 eetl. oestersaus 1 ei 100 g croma (ja, echt) 3,5 dl kippenbouillon 1,2 kg kruimige aardappelen 800 g grofgesneden andijvie 100 g roomboter

Meng het gehakt met de kaas, paneermeel, kruiden, oestersaus, ei en wat peper en zout. Kneed goed door en draai er vier ferme ballen van. Verhit de croma (een doodzonde in sommige kringen, maar voor gehaktballen maak ik een uitzondering) in een koekenpan en braad de ballen rondom bruin. Verlaag het vuur, schenk de bouillon erbij en laat met een deksel erop 20 minuten rustig pruttelen. Draai de ballen halverwege om. Schil de aardappelen en doe ze met een laagje water en wat zout in een ruime pan. Leg de helft van de andijvie erop en kook ongeveer 15 minuten. Controleer of de aardappelen gaar zijn, giet af en kook even droog. Stamp de stamppot met de boter en spatel de rest van de andijvie erdoor. Verdeel de stamppot over diepe, voorverwarmde borden en leg er een bal op. Lepel wat van de jus erover en serveer.