De Volkskeuken: gebakken riblapjes met spitskool

Gebakken riblapjes met spitskool. Beeld Marcus Huibers

Laatst was ik weer eens bij mijn maatslager. Die heeft het ook niet makkelijk tegenwoordig. De kranten staan vol over boze boeren, maar over slagers lees je dan weer nooit iets. Terwijl zij zich ook in het oog van de storm staande proberen te houden, hè? Die boeren trekken na een dagje protesteren lekker op de trekker naar de behaaglijke keukentafel van moeder de vrouw op het platteland – balletje gehakt, kuiltje jus – terwijl het slagersgilde moet dealen met stadsbewoners die zich boos maken over boeren, buitenlui en vleeseters en zich ondertussen zorgen maakt over het voortbestaan. Nee, het zijn beslist geen fijne tijden om slager te zijn.

Als we minder vlees willen eten, kunnen we beginnen met anders eten, ik heb het hier al vaak geschreven. Nooit meer anoniem spul uit de supermarkt, bijvoorbeeld, maar alleen nog maar naar de slager die weet waar zijn dieren vandaan komen. Die van mij had prachtige riblappen liggen, paarsrood, fijn geaderd, het zogenoemde pianostuk uit de hals-onderrib. Die stoof je meestal, maar zou je ze ook als biefstuk kunnen bakken? Dat zou toch wat zijn zeg, want een koe heeft maar zoveel biefstukken en dan is elk ander alternatief zeer welkom. Dat doen we al met bavette, met longhaas, zelfs sukade kun je als biefstuk bakken. En zo’n mooie riblap, mits mals genoeg en met voldoende intramusculaire vetadering, dus ook: verrukkelijk vlees, iets stugger dan gewone bief maar zeer vol van smaak. Merci, maatslager, fijn dat je met ons meedenkt! Voor erbij dacht ik eerst aan een frisse geschaafde venkelsalade, maar de herfst duwde me toch richting een hartige roerbak van spitskool.

Ingrediënten

2 x 200 g runderriblap

4 knoflooktenen, gehakt

3 puntpaprika’s, in ringen

1 spitskool, zonder nerf, in repen

4 bosuitjes, in ringen

1 eetl. vijfkruidenpoeder

2 eetl. vissaus

geklaarde boter

Bereiding

Vraag uw slager om malse riblapjes uit het pianostuk. Ik nam twee kloeke plakken. Kruid ze met peper en zout en zet weg.

Bak de knoflook in een scheut olie en bak de puntpaprika’s even mee. Voeg de spitskool toe en bak, de boel regelmatig omscheppend, een minuut of 5. Bak de bosuitjes even mee en breng op smaak met het vijfkruidenpoeder en de vissaus. Proef of er nog zout en/of peper bij moet.

Bak de riblapjes in een klont geklaarde boter (tegenwoordig ook te vinden in de supermarkt), iets langer dan gewone biefstuk, afhankelijk van de dikte 3 of 4 minuten per kant. Draai de lapjes regelmatig. Haal uit de pan, laat even rusten en snijd ze daarna dwars op de draad in dunne plakken. Verdeel de groenten over de borden en vlij de vleesplakjes er tegenaan. Eet er aardappelpuree bij, bijvoorbeeld.