De Volkskeuken: Fruit-yoghurtijsjes

Mijn kroost moest vorige week danig wennen op hun eerste schooldag. De vakantie was te snel voorbij, ze hadden nog zoveel plannen en hoezo moesten ze naar school nu de bramen in de tuin eindelijk een beetje rijp begonnen te worden? Vorige jaren waren de vruchtjes immers in de vakantie rijp. Dat krijg je bij een normale zomer, dan zijn de bramen pas later rijp. Net als vandaag de kinderen in de regio midden, moeten ze gewoon weer naar school.

Gelukkig kan je ook na schooltijd naar hartelust plukken. In de tuin, het park of in de duinen hangen er volop vruchtjes. Let wel op óf je ze in het wild mag plukken, pluk boven heuphoogte, want dat is wel zo fris en eet ze zo, maak er taart van, vries ze in voor de winter, of maak deze ijsjes. Die lukken ook met ander fruit, zoals aardbeien, frambozen of perziken. Die laatste moet u dan wel even schillen en ontpitten.

Yoghurtijsjes met bramen en perzik Beeld Tallina van den Hoed

Ingrediënten Voor ongeveer 350 ml ijsjesvorm 250 g zacht fruit zoals bramen 2 eetl. citroensap 2 eetl. suiker 200 g volle Griekse yoghurt 2 eetl. limonade- of ahornsiroop

Meet met water hoeveel inhoud u heeft in uw ijsvormpjes. Pas de hoeveelheid ijsjesvulling aan op uw vormpjes, of eet later het restje gewoon op.

Kies zacht fruit: bramen, aardbeien, frambozen. Ze mogen wat overrijp zijn, of misschien nog een beetje onrijp (bij zelfpluk weet je het nooit echt zeker) want je kunt de hoeveelheid citroensap en suiker een beetje aanpassen. Meer citroen en minder suiker bij overrijp, minder citroen en meer suiker bij wat rinser fruit. Was het fruit en snijd het in stukjes. Meng het met het citroensap en de suiker en plet het grof. Dat kan met een pureestamper, maar ook wat pulsjes met de staafmixer doen het werk. Of prakken, met een vork.

Meng de Griekse yoghurt met de (bijpassende!) limonadesiroop. Neem voor bramen bijvoorbeeld bramen - , zwarte bes- of bosvruchtensiroop. Heeft u dat niet, dan werkt een beetje ahornsiroop ook.

Doe het fruit bij de yoghurt en roer niet. Lepel het half -half in de vormpjes, zodat het een streperig effect geeft. Doe, als de vormpjes volzitten, de stokjes erin, zet ze in de vriezer en laat de ijsjes in ongeveer 4 tot 8 uur bevriezen. Hoe lang het duurt ligt aan uw vriezer: een viersterrenvriezer vriest harder dan een vriesvakje.

Eet de ijsjes binnen ongeveer 3 weken op om kristalvorming te voorkomen.