De Volkskeuken: Frans eitje

Ouef en cocotte met garnalen Beeld Sake Slootweg

Een van de leukste kookboeken in mijn kast vind ik Moderne Kookkunst, geschreven door François Blom. François introduceert zichzelf als chef met ervaring in ‘de eerste Hôtels en Clubs’ in heel Europa en weet dus hoe het heurt. Aangezien hij het al in 1891 schreef zijn de meeste tips nu niet bijzonder praktisch meer, maar dat maakt zijn boek juist interessant.

Zo rekent hij één patrijs per persoon, raadt hij aan bij een diner voor tien gasten toch vooral een man extra personeel in te huren en kan geen enkele respectabele keuken volgens hem zonder een vliegenkast.

De bizarre variëteit aan menu’s vind ik het leukst. De gelegenheden waarbij blijkbaar gegeten kon worden zijn eindeloos: lopende soupers, soirées dansantes, matineemenu’s en menu’s voor bij het kaarten. Wist u wel dat tijdens een bal de limonade en soiréegebakjes pas ná de eerste contradans geserveerd mogen worden en de bouillon na de cotillon?

Na een ochtend lezen ben ik nieuwsgierig geworden naar François. Maar online is weinig persoonlijks over hem te vinden. Nergens een foto van een chef voor een batterij koperen pannen. Beteuterd blader ik door, dan maar op zoek naar een lunchidee. Blom stopt ganzenlevervulling onder zijn oeuf en cocotte. Ik bedenk een vulling met tomaat en garnalen. Misschien heette hij wel gewoon Frans, denk ik bij mijn eerste hap.

Ingrediënten 1 sjalot, fijngehakt

25 gr boter + extra

1 kleine tomaat, in blokjes

1 theel. Franse mosterd

2 theel. crème fraîche

30 ml slagroom

50 g Hollandse garnalen

3 eetl. fijngehakte bieslook

2 eieren

Verwarm de oven op 190 graden (hetelucht). Zet een ovenschaal op het middelste rooster en schenk tot de helft vol met kokend water. Fruit de sjalot goudgeel in wat boter en bak de tomaat eventjes mee. Smeer twee souffléschaaltjes (ramekins) in met boter. Die van mij zijn 9 centimeter in doorsnede en 4 centimeter hoog. Roer de mosterd, crème fraîche en slagroom door elkaar. Vul de bakjes met een laagje van het sjalot-tomaatmengsel, wat garnalen en bieslook. Schep er twee eetlepels van het room-mosterdmengsel bij. Breek in ieder bakje een ei, bestrooi met zout en peper en garneer weer met bieslook. Zet de bakjes in het water in de oven en gaar zo’n 5 tot 10 minuten. Het eiwit moet helemaal gestold zijn, het eigeel mag wiebelen. Bij mij ging dit de ene keer sneller dan de andere. Zet de bakjes op borden en eet met geroosterd brood.