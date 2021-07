De Volkskeuken: Eitje preitje

Geroosterde prei met mayonaise van hardgekookt eigeel, kappertjes en augurk. Beeld Sake Slootweg

Een van mijn Rotterdamse vrienden werkt als architect. Hele dagen tekent hij overstekken en installatieschachten. Wanneer hij niet werkt, zit hij op zijn racefiets of in een ‘vier-met’ en roeit samen met Delftse studievrienden de Rotte af.

Tussendoor repareert hij het liefst oude dingen. Geef hem een antieke radio en hij is uren zoet. Door al deze inspanning heeft mijn architectenvriend wel altijd honger. Waar Amsterdamse hipsterkennissen al jaren geen brood meer blieven, zorg ik dat ik altijd een heel gesneden wit paraat heb als hij op visite komt. Laatst vond hij een bakje eiersalade met prei in mijn koelkast. De supermarkt noemt dit ‘eitje preitje’. Met één veeg van z’n boterham lepelde hij het volledige bakje naar binnen.

‘Typisch Delfts’, noemt hij dit zelf. Daar geloofde ik niets van, tot ik in Rotterdam kwam wonen. Drie huizen verder blijkt namelijk ook een Delftse architectenjongen te wonen. Als hij niet werkt, zit hij ook op zijn racefiets of pulkt aan een oude radio. Toen ik in zijn koelkast ook nog precies dezelfde literpot mayonaise zag staan als bij mijn vriend begreep ik het: typisch Delfts.

Deze week komt mijn architectenbuurman eten. Voor de zekerheid maak ik maar een hele pan gehaktballen. En eitje preitje natuurlijk. Mijn versie is alleen geen supermarktbakje, maar geroosterde prei gegarneerd met alles wat eigenlijk thuishoort in sauce gribiche: mayonaise van hardgekookte eierdooiers, kappertjes, eiwitkruim, augurk en kruiden.

Ingrediënten 3 hardgekookte eieren

1 eetl. mosterd

50-60 ml zonnebloemolie

6 preien

olijfolie

2 eetl. kappertjes

2 eetl. mini-augurkjes, in plakjes

2 eetl. fijngehakte peterselie

Schep de hardgekookte eierdooiers uit de eieren en prak ze in een kom fijn met een vork. Klop de mosterd erdoor met een garde. Klop vervolgens de olie er in drupjes doorheen tot een mayo. Voeg zout en peper toe. Hak het eiwit fijn en houd apart.

Verwijder de twee buitenste lagen preiblad. Snijd bijna al het groen weg. Snijd de kontjes zuinigjes af. Snijd de prei in de lengte doormidden en was goed. Stoom in 8-10 minuten beetgaar in een stoommandje of bodempje water in een afgesloten pan. Laat afkoelen. Dep droog met keukenpapier.

Smeer de preihelften in met olijfolie. Rooster ze op een loeihete grillplaat of koekenpan. Draai na 2 minuten om. Leg de stronkjes naast elkaar op een bord met de platte kant naar boven.

Besprenkel met olijfolie, peper en zout. Garneer met kappertjes, augurkjes, eiwitkruim, peterselie en een dot mayonaise.