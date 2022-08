De Volkskeuken: Eieren met sauce verte

Hardgekookte eieren met sauce verte. Beeld Sake Slootweg

In de zomerse ochtendspits van Utrecht Centraal zag ik een meisje door de toegangspoortjes gaan. Terwijl ze incheckte, hield ze twee eieren in haar hand.

Nu kan ik sowieso erg genieten van de varia aan ontbijtjes, tupperwarebakken en literpakken yoghurt die mensen ’s ochtends mee de trein in sleuren, maar dit riep toch vragen op. Zou ze dit altijd zo doen? Of had ze een haastige ochtend gehad? En vooral, waren ze gekookt?

Dat laatste leek me in ieder geval praktisch en een goed idee. Hardgekookte eieren, met mayonaise bijvoorbeeld, zijn een heerlijke lunch. Het is ook een Franse bistro-klassieker, oeufs durs mayonnaise, die volgens mij ook in Nederland aan terrein wint. Het recept voor deze oeufs zette ik al eens in de krant. Vandaag ietsjes anders, namelijk met sauce verte, ook een Franse saus. Ik baseer me losjes op een recept van Elizabeth David. Morgen neem ik een bakje mee in de trein, hopen dat ik haar tegenkom.

Ingrediënten

50 g bladspinazie

Blaadjes van 4 takjes dragon (Turkse supermarkt) + extra

Blaadjes van 4 takjes platte peterselie + extra

1 theel. citroensap

1 theel. mosterd

2 eierdooiers

225-250 ml zonnebloemolie

3 eieren

Kook de spinazie met de deksel op de pan in 1 minuut gaar in een bodempje water. Schep uit de pan en laat afkoelen. Knijp de spinazie uit met uw handen. Snijd fijn en knijp opnieuw uit.

Hak de dragon en peterselie fijn. Doe samen met de spinazie, het citroensap en wat zout in een vijzel en vijzel tot een pasta. Heeft u geen vijzel, hak alles dan net zolang door elkaar tot u ook een pasta krijgt.

Maak de mayonaise. Doe de mosterd, de eierdooiers en een snufje zout in een glazen kom. Klop door elkaar met de mixer en giet er al kloppend steeds wat druppels olie bij tot de olie ‘pakt’ en het mengsel dikker wordt. Klop de rest van de olie er in scheutjes doorheen, tot een stevige mayo.

Iedereen kookt eieren op z’n eigen manier. Ik breng water aan de kook, doe dan de eieren erbij, kook ze 7½ minuten en koel ze direct in koud water. Pel voorzichtig.

Roer eerst 1/3 van de mayonaise goed door de spinaziepasta. Spatel dan de rest van de mayo erdoorheen.

Schep een royale laag mayonaise op een bord. Snijd de eieren doormidden en leg ze op de mayo. Garneer met fijngehakte peterselie en dragon.