De Volkskeuken: couscous met groentestoof

Vrijdag, wat heerlijk, het weekend begint! Eindelijk rustig koken, zonder haast door sporten, vergaderen, trekkerfiles, et cetera. Dus schenk een wijntje in en kom lekker bij aan het aanrecht.

Is het bij u juist andersom? Vlugvlug koken, want het weekend begint! Geen tijd te verliezen, want er zijn feestjes en afspraken, sportwedstrijden en voor je het weet is het weekend voorbij.

Dit gerecht smaakt naar weekend en u kunt er zo lang of zo kort over doen als u wilt.

Couscous met groentestoof en labne, Beeld Tallina van den Hoed

Ingrediënten:

500 g volle Griekse yoghurt

zout, peper

2 theel za’atar kruidenmix (supermarkt of islamitische winkel)

30 g tuinkruiden, gehakt (peterselie, munt, bieslook, etc)

olijfolie

150 g donkergroene linzen (of 1 blik van 400 g)

2 rode uien

4 tenen knoflook

4 stengels bleekselderij

1 courgette

1 aubergine

250 g rode puntpaprika

1 blik tomatenblokjes (400 ml)

2 eetl. ras el hanout kruidenmix (supermarkt of islamitische winkel)

1 groentebouillonblokje

400 g couscous

3 eetl. pompoenpitten

Extra: kaasdoek of een dunne theedoek

Spoel thee- of kaasdoek even uit om wasmiddelgeurtjes te verwijderen. Leg de doek in een vergiet en doe de yoghurt erin. Draai de doek dicht en laat de yoghurt uitlekken. U kunt iets druk uitoefenen om vocht te verwijderen, maar niet te veel, want dan komt er yoghurt door de doek. Na een half uur tot een uur is het klaar: roer in een schaal zout, peper, za’atar en gehakte tuinkruiden door de uitgelekte yoghurt. Sprenkel wat lekkere olijfolie over de labne. (Haast? Ook lekker zonder uitlekken)

Kook de linzen in ruim water in 15 tot 20 minuten gaar. Laat ze uitlekken. Of neem een blikje.

Snijd ui, knoflook en bleekselderij klein en fruit het in een gulle sliert olijfolie. Snijd in die tijd courgette, aubergine en paprika in stukken. (Of neem de diepvriesvariant). Bak de groenten met de uien mee. Voeg de tomatenblokjes, 600 ml water, de ras el hanout en het bouillonblokje toe. Roer, breng aan de kook en laat het zeker een kwartier pruttelen. Proef op zout en peper. Roer de linzen erdoor.

Gaar de couscous: meng het met 150 ml water en wat zout, doe het in een vergiet en laat het boven een pan met ongeveer een liter bouillon met de deksel erop in 15 tot 20 minuten garen. Sneller? Wel de couscous zoals het op de verpakking staat.

Schep de couscous op de borden, verdeel de groentestoof erover. Garneer met pompoenpitten en serveer de labne erbij.