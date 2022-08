De Volkskeuken: chocolade-mintlekkernij om iets moois mee te vieren

Chocoladelavacake met mint. Beeld Pay-Uun Hiu

Vijf jaar geleden werd mijn vader 80. Om het te vieren, maakte ik groenetheecakejes met chocolade-mintglazuur. Toen mijn vader dit jaar 85 werd, was ik dat totaal vergeten. Maar het bezoek van toen niet, tot mijn grote verrassing. Kon ik ze niet nog eens maken?

Ik herinnerde me dat ze lekker waren, maar ik had eigenlijk iets After Eight-achtigs in gedachten gehad, met dat effect van pepermuntfondant ín de chocola. Ik besloot het over een andere boeg te gooien met chocoladelavacake, met zachte pepermuntkussentjes in het nog vloeibare hart van de cake. Op zoek naar een plantaardig recept, kwam ik terecht op de site School Night Vegan van Richard Makin, een Britse ‘veganizer’ die ik zeker nog vaker zal raadplegen.

Ingrediënten

70 g plantaardige boter + extra om in te vetten

1 eetl. cacaopoeder + extra om te bestuiven

65 g bloem

½ theel. bakpoeder

snuf zout

100 g zijdentofu

1 eetl. plantaardige melk

1 eetl. plantaardige olie

80 g witte basterdsuiker

1 theel. vanille-extract

1 theel. koffie (espressomaling)

85 g pure (vegan) chocolade

6 dessertmints, in vieren gesneden

Extra: 6 ramekins (soufflébakjes), doorsnede 7 cm

Vet de ramekins in met boter en bestrooi ze dan met (gezeefde) cacao. Dit is een secuur klusje, let erop dat overal een mooi egaal laagje cacao zit. Klop de overtollige cacao eruit. Zeef en meng bloem, cacao, bakpoeder en zout.

Meng in een blender of keukenmachine zijdentofu, plantaardige melk, olie, basterdsuiker, vanille-extract en koffie. Maal de ingrediënten tot alles helemaal glad en goed gemengd is en giet het mengsel over in een ruime kom. Smelt op zacht vuur de boter en de chocolade tot een mooi egale, vloeibare massa.

Giet de boter-chocoladevloeistof onder goed roeren bij het tofumengsel. Doe de helft van het meelmengsel erbij en roer glad, voeg dan de rest toe en roer tot een beslag zonder klontjes.

Verwarm de oven voor op 180 graden (heteluchtoven). Doe een eetlepel beslag in een van de ramekins, maak een klein holletje erin en leg daar een pepermuntkussentje in. Vul de ramekin tot ca. 1 cm onder de rand. Herhaal dit met de andere ramekins.

Bak de cakejes 9 minuten, haal ze uit de oven en laat afkoelen tot ze stevig genoeg zijn om uit de vorm te halen. Haal ze met een mes voorzichtig los aan de zijkant, keer om en tik nog even tegen de bodem. Serveer direct met wat fruit of een bolletje ijs. U kunt ze ook in de vorm bewaren en voor het opdienen 10 seconden in de magnetron zetten.