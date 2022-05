De Volkskeuken: chique chocolademousse met fruit

Het aardige van aspergetijd is dat het dan ook aardbeientijd is. En als het aardbeientijd is, komt de frambozentijd er ook aan. Daar word ik heel blij van, want ook al kun je nu jaarrond alle besjes van de wereld in de supermarkt kopen, als je ze in het seizoen koopt zijn ze lekkerder en vooral ook duurzamer. Mijn frambozenstruik heeft nu heel kleine groene vruchtjes, die binnenkort afrijpen naar mooie, sappige frambozen. Ik kan niet wachten. Dus voor nu een heerlijk chic toetje met fruit uit de supermarkt.

Twee kleuren chocolademousse met fruit Beeld Tallina van den Hoed

Breek de chocolade in kleine stukjes en doe ze in verschillende pannetjes. Doe in elke pan 2 tot 3 eetlepels slagroom. Smelt de chocolade al roerend au bain-marie tot het mooi egaal gesmolten is. Zet het even apart. Denk niet: ik smelt die chocola wel even op de kookplaat. Dat gaat veel te hard en dan verbrandt de chocolade. Neem gewoon even de tijd om die kleine pannetjes in een bak heet water te laten drijven, dan weet u zeker dat de chocola goed blijft.

Ingrediënten 100 g extra pure chocolade 100 g witte chocolade 300 ml slagroom 3 eieren snuf zout 1 eetl. poedersuiker 300 g zacht fruit (aardbeien, blauwe bessen, druiven, frambozen, etc) muntblaadjes

Maak een beslagkom en een mixer brandschoon en vetvrij. Scheid de eieren in eiwit en eidooier. De eidooiers kunt u ergens anders voor gebruiken: afgedekt en gekoeld blijven ze 2 dagen goed. Klop de eiwitten met een snuf zout en de poedersuiker met de mixer tot ze wit zijn en zo stijf dat er pieken in blijven staan.

Verdeel het stijfgeslagen eiwit over twee kommen. Klop dan de slagroom stevig. Verdeel die over de twee kommen met eiwit. Spatel door de ene kom de pure chocola, door de andere de witte chocola. Doe dat voorzichtig, niet te bruusk, anders verdwijnt alle lucht die u er net in geklopt hebt er weer uit.

Nu kunt u de chocolademengsels over mooie glazen of kommetjes verdelen: u kunt horizontale laagjes maken, lukraak wat scheppen, als koeienvlekken, of die koeienvlekken voorzichtig met de steel van een lepel doorroeren voor een gemarmerd effect.

Laat de schaaltjes zeker twee uur in de koelkast staan om de mousse te laten opstijven.

Schik het fruit erop en daar de muntblaadjes tussen. Afgedekte schaaltjes blijven twee dagen goed in de koelkast.