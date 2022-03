De Volkskeuken: borsjtsj

Borsjtsj Beeld Pay-Uun Hiu

Bij grote gebeurtenissen zijn het vaak de relatief kleine dingen die het hardst binnenkomen. Een oud-collega plaatst regelmatig blogs van haar familie en vrienden in Kyiv en Charkiv op haar Facebookpagina. Op 21 maart, de eerste lentedag, was het ‘rustig’ in Kyiv. ‘We hebben besloten om een minimoestuin op het balkon te maken’, stond er in het blog. ‘De rucola is al gezaaid. We gaan op zoek naar groentekistjes om sla te planten.’

Ik voelde een stomp in mijn maag. Dit was het jongeslagevoel van Rutger Kopland: ‘Alles kan ik verdragen (…) Maar jonge sla in september, net geplant, slap nog, in vochtige bedjes, nee.’ Alleen is het niet september, het is Kyiv.

24 maart is er weer bericht uit Kyiv: ‘Zijn we bang? Doodsbang. Alleen een dwaas is niet bang. Laten we wat borsjtsj gaan eten.’

Borsjtsj en net gezaaide sla, realiseer ik me, zijn méér dan bietensoep en groente. Ze zijn een bezwering, een symbool, een belofte van nieuw leven en een tastbaar bewijs van warmte en menselijkheid als alles om je heen kapot is.

Een paar dagen later sta ik bij de Russisch-Nederlandse Julia in de keuken. Ze kookt borsjtsj voor Oekraïense vluchtelingen in Amsterdam. Haar hart ligt in Odessa, waar ze lang heeft gewoond. En zij zegt het ook: ‘Voed, wanneer je niet weet hoe je moet leven.’

Ingrediënten 1,5 l (groente)bouillon 2 aardappelen, geschild, in stukjes 500 g gekookte rode bieten, in stukjes azijn 2 à 3 eetl. olijfolie 2 uien, gesnipperd 2 wortelen, in stukjes 200 g spitskool, in dunne reepjes 3 à 4 teentjes knoflook, gesnipperd 15 g of ½ bos dille, fijngesneden zure room donker brood spek of hummus

Maak, liefst een dag van tevoren, de (groente)bouillon. Er moet na het zeven ca. 1,5 liter bouillon overblijven. Breng de bouillon aan de kook, met de aardappelen, de helft van de rode bieten en (in geval van vleesbouillon) het stoofvlees in stukjes. Voeg 1 eetl. azijn toe en wat zout en peper. Laat 20 min. zachtjes koken.

Verhit ondertussen in een braadpan de olijfolie en bak hierin de ui, wortel en de andere helft van de bieten met 1 eetl. azijn, zout en peper. Laat ook ca. 20 min. zachtjes bakken en roer af en toe.

Voeg de inhoud van beide pannen samen, breng opnieuw aan de kook en laat 30 min. sudderen. Roer 10 min. voor de soep klaar is de spitskool erdoor. Voeg aan het eind de knoflook en dille toe.

Serveer met (plantaardige) zure room. Geef er donker brood of roggebrood met spek of hummus bij.