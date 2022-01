De Volkskeuken: Aanrechtoesterzwammen

De beste wensen voor het nieuwe jaar, lieve Volkskeukenlezers! Dat uw jaar gevuld wordt met heerlijk, vers, gezond, lokaal en duurzaam eten, zodat u gelukkig en gezond blijft!

Ik ga het dit jaar heel lokaal en duurzaam doen: ik ben aanrecht-agrariër geworden. Onder de kerstboom stond een ‘Rotterzwam’-kit: een startset om mijn eigen oesterzwammen te kweken op koffiedik!

Met in mijn achterhoofd verse sappige zwammen ging ik ongeduldig aan de slag. Er staat nu een afgesloten emmer met ‘broed’ en koffiedik op mijn aanrecht en het gaat supergoed: mijn eerste lading doet precies wat de gebruiksaanwijzing zegt. Dat duurt dus nog wel een paar weken, tot ik mijn eigen zwammen heb. Ik zal u op de hoogte houden.

Tot die tijd koop ik ze in de winkel en test ik alvast allerlei oesterzwamrecepten, zoals deze heerlijke quiche.

Hartige taart met spinazie en oesterzwammen. Beeld Tallina van den Hoed

Ingrediënten 6 plakjes hartige taartdeeg (diepvries) 1 grote ui 3 tenen knoflook olijfolie 2 theel. paprikapoeder 300 g spinazie 150 g oesterzwammen 5 eieren 100 g crème fraîche 100 g geraspte belegen kaas

Laat de plakjes deeg ontdooien. Verpak eventuele resterende bevroren plakjes goed, zodat ze niet uitdrogen in de vriezer. Pel en snipper ui en knoflook en bak ze in olijfolie op matig vuur tot ze beginnen te kleuren. Bestrooi met wat zout en peper uit de molen en paprikapoeder en voeg hand voor hand de spinazie toe. Scheur de oesterzwammen in gelijkmatige repen en bak ze in een andere pan in wat olijfolie tot ze aan beide kanten lichtbruin zijn. Zet het vuur onder beide pannen uit zodat de inhoud wat kan bekoelen. Zet uw heteluchtoven op 160 graden.

Meng eieren, crème fraîche, geraspte kaas en wat peper met de staafmixer tot een egaal mengsel. Vet een quichevorm of een andere ovenschaal een beetje in en bekleed die netjes met het ontdooide taartdeeg. Duw de randjes goed op elkaar en fatsoeneer tot het geheel er netjes uitziet. Meng nu oesterzwammen en spinazie en verdeel dat netjes over de quichevorm. Giet het eiermengsel erover en schuif de quichevorm voorzichtig heen en weer, zodat het eiermengsel zich goed tussen de groenten verdeelt.

Bak de quiche in 35 tot 45 minuten gaar in de oven. Om te testen of ze gaar is, kunt u er een prikker in steken: komt die er schoon weer uit, dan is ze gaar. Als er nog eiermengsel aanzit, mag de quiche nog een paar minuten. Eet bijvoorbeeld met brood en salade.