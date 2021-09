De vele technologische snufjes en doordachte details maken de Cowboy 4 tot een fraai geheel

Cowboy 4

Onlangs klaagde een Volkskrantlezer in een ingezonden brief over zijn hybride auto: er zaten veel te veel onnodige voorzieningen in en elektrisch rijden deed de auto maar zeer beperkt. De man had duidelijk een verkeerde keuze gemaakt waarvan hij de schuld op anderen wilde schuiven, maar één punt telde wel: een ‘kale’ auto is nauwelijks nog verkrijgbaar. Misschien had de man de aanschaf van een (elektrische) fiets moeten overwegen: keuze te over, van basaal tot zeer geavanceerd.

Het jonge Belgische bedrijf Cowboy (opgericht in 2017) zit aan de rechterkant van dit spectrum. Hun nieuwste fiets, simpelweg 4 geheten, is een klein wonder. Niet alleen op wielen, maar vooral ook eromheen. Zeer simpel in zijn uiterlijk, zeer geavanceerd in de toegepaste technologie.

Eerst de fiets. Die is zichtbaar en voelbaar de opvolger van de 3, met de kenmerkende staande buis waarin de accu is verwerkt en de geïntegreerde verlichting. Ook gebleven is de aandrijfriem, het ontbreken van versnellingen en de motor in het achterwiel. Het stuur van de 4 is nog wat rechter dan dat van zijn voorganger met in het midden plek voor de smartphone – daarover later meer.

Voor het eerst maakt Cowboy twee uitvoeringen van een model. De 4 is er ook als ST, een doorstapmodel genoemd. Vroeger heette dat een damesfiets.

De 4 is gelikter en doordachter vormgegeven dan de 3. Zoals Adrien Roose (33), een van de drie oprichters dit voorjaar bij de presentatie in Amsterdam zei: ‘We hebben tweehonderd onderdelen opnieuw laten ontwerpen.’ Bedenk dat daartoe ook kleine boutjes worden gerekend. De kabels zijn nog beter weggewerkt, de spatborden zijn meer hufterbestendig. Aan de pedalen is een fijn schuurpapierachtig laagje toegevoegd, wat het wegglijden van je werkschoenen (met vaak gladde zolen) voorkomt. De hydraulische schijfremmen zijn uiterst licht, met één vinger, te bedienen, wat in druk stadsverkeer handig is.

Al die onderdelen vormen een zeldzaam fraai geheel – het Belgische merk grossiert al sinds zijn oprichting in ontwerpprijzen, en ook de 4 heeft al een Red Dot Award gewonnen. En dat geheel, in Hongarije in elkaar gezet, fietst verrukkelijk – voor wie houdt van een voorovergebogen houding en een enkele (zware) versnelling. Dat laatste houdt de boel simpel, maar kost natuurlijk meer energie dan wie kan meeschakelen met zijn tempo en kracht, al claimt Cowboy dat door zijn ‘denkende’ sensor en motor de energie zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt.

Hoe dan ook is de accu van (slechts) 360 Wh goed voor een dikke 50 kilometer actieradius, voldoende voor een stadsfiets. Die accu is uitneembaar, wat een voordeel is boven concurrenten als VanMoof en Ampler. Speciale vermelding verdienen ook de banden; die zijn dun en glad maar hebben desondanks ruim voldoende grip. En qua uiterlijk zijn ze bijna identiek aan de handvatten, een betekenisloos maar smaakvol detail.

De Cowboy 4 heeft standaard een laadstation voor je telefoon. De Belgen noemen het een beetje pretentieus een cockpit.

Dan die plek voor de smartphone op het stuur. Cowboy noemt dat een cockpit. Dat geldt dan minder voor die plek zelf, een houder voor de telefoon die in opladen tijdens het rijden voorziet, dan voor de telefoon. In combinatie met de Cowboy-app wordt dat inderdaad een multifunctioneel en deels noodzakelijk dashboard (een display heeft de fiets niet). Daarin valt vooral de interactieve navigatie op. Cowboy verwerkt daarin data over de luchtkwaliteit en raadt de fietser aan welke route hij het best kan nemen naar zijn bestemming om zo weinig mogelijk vuile lucht binnen te krijgen.

Ook weet hij wat voor een weer het wordt, dus raadt je in voorkomend geval aan een regenjas mee te nemen. Verder bevat de redelijk gebruiksvriendelijke app een crashdetectiesysteem. Als de fiets een smak maakt wordt automatisch een door de bezitter ingegeven alarmnummer gebeld, tenzij die laatste binnen een ingesteld tijdvak het systeem uitschakelt (omdat de fiets is gevallen maar niet de berijder, bijvoorbeeld).

Een van de fraaiste details, waar Blik altijd voor smelt: de in het frame gëintegreerde verlichting.

En zo is er meer ‘heel, heel slimme technologie’, zoals Roose het noemde, waaronder ook allerlei sportieve voorzieningen: een overzicht van de hoeveelheid ondersteuning die je fiets dag in dag uit levert, onder andere. Je kunt je afvragen in hoeverre fietsers die een vast dagelijks traject afleggen naar hun werk gebruik blijven maken van deze voorzieningen, feit is dat Cowboy heilig gelooft in dergelijke technologische innovaties, waarvoor het bedrijf bij investeerders begin dit jaar 23 miljoen euro binnenhaalde.

Dat is klein bier vergeleken bij de 100 miljoen die de Nederlandse concurrent VanMoof deze maand wist op te halen, maar de ambities zijn er niet minder om: ook Cowboy breidt snel internationaal uit en, belangrijker, hun fiets wint het met meer dan een banddikte van de S3, VanMoofs nieuwste.

Bij de presentatie dit voorjaar was de verwachting nog dat de fiets vanaf september geleverd zou gaan worden, maar ook Cowboy is niet ontkomen aan de vertragingen door leveringsproblemen; wie nu een fiets bestelt, heeft hem niet voor december.

Het zal de briefschrijver aan de Volkskrant vermoedelijk allemaal worst zijn. Moest hij een fiets kopen, dan zou hij beslist meer zien in de Sparta C-Grid [hieronder]. Blik daarentegen is vol overgave gevallen voor deze Cowboy.

Gereden Cowboy 4 Prijs € 2.490 Gewicht 18,9 kg Motor Cowboy, in achterwiel Vermogen 45 Nm Accu 360 Wh Actieradius 60 km