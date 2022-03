De veganistische zalmburger kan er best mee door

‘Net zo lekker als zalm én met de smaak en het gevoel van vis, maar dan vegan’, belooft Albert Heijn. Dat zullen we dan nog wel eens zien. En voelen.

Voelen?

Het gevoel van vis wordt – dat is althans de bedoeling – visueel opgewekt door de kleur van de vegetarische zalmburgers (zalmroze inderdaad, het gevolg van een mengsel van rode biet, paprika en wortel) en door het uiterlijk. De burgers hebben schubben, wat de indruk moet versterken dat het basismateriaal van dit product uit een kweekvijver of rivier is gevist. Puntje in het voordeel van de fabrikant, eerlijk is eerlijk. Het oog wil ook wat.

Nadat we ons jaren geleden in de proefkeuken van Het Nieuwe Eten hadden onderworpen aan een vegetarischehamburgerssmaaktest en misselijkheid ons trof, geloofden we het wel even met deze vegantrend, maar de zalmvariant kan er best mee door. Wel had het iets minder zout gemogen.

Erger zijn de vettige stukjes in de zalmburger. Daar moet snel iets aan worden gedaan. Het bordje werd desondanks leeggegeten. Dat is al heel wat.

Cijfer: 6,5