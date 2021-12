De ultieme gids voor iedereen die wil beginnen met gamen

Beeld Matteo Bal

Pc, Nintendo, PlayStation of Xbox

De gamewereld is ruwweg in twee kampen verdeeld: console- en pc-gamers. Een console is een spelcomputer zoals de PlayStation of Xbox, die je aansluit op je tv en bestuurt met een controller. Pc-gamers spelen op een pc of laptop, vaak een krachtig apparaat, en besturen met toetsenbord en muis. Hoe krachtig zo’n computer moet zijn is afhankelijk van de games die je wil spelen. Gamelaptops of pc’s rangeren van een paar honderd tot aan duizenden euro’s.

Van de consoles zijn Xbox, PlayStation en Nintendo het grootst. De Xbox Series X en de PlayStation 5 zijn krachtiger dan de Nintendo Switch. Maar voor beginners zit het verschil vooral in exclusives: spellen die je alleen op Xbox, PlayStation of Nintendo kunt spelen.

Dan is er nog cloudgamingdienst Google Stadia. Hierbij is alleen een controller nodig die wordt verbonden met de cloud. Aanvankelijk voordeliger, maar het aanbod van games is een stuk kleiner.

De Nintendo Switch is een goede beginnersconsole. Het besturingssysteem is gemakkelijk en bij veel spellen kun je een touchscreen gebruiken, waardoor de overstap van smartphone naar console kleiner is. Daarnaast kun je de Switch (let op: de ‘normale’ versie, niet de lite) ook aansluiten op je tv.

Budget en handigheid met computers spelen een rol, maar je smaak is belangrijker. Sommige mensen voelen zich aangetrokken tot competitie-elementen, anderen willen juist verdwijnen in een fantasiewereld. Welke games zijn aan te raden?

Wie zich wil verliezen

In Open world games kun je vrij door een wereld bewegen en elke centimeter ontdekken. Binnen dit genre heb je verschillen in nadruk op vechten of puzzelen, en zijn er duistere of juist sprookjesachtige werelden.

Voor fantasyliefhebbers is er Skyrim: vol draken, magie en de mogelijkheid om iedere keer een totaal andere route te kiezen. Fans blijven al tien jaar terugkeren. Dit spel is op elk platform te spelen. Mocht je vastlopen, zijn er honderden online-fora waar vragen worden beantwoord.

Wie van detectives houdt, kan kijken naar Disco Elysium (op elk platform te spelen), waarin je als drankverslaafde rechercheur door een wereld vol literaire figuren beweegt. Je hoeft niet te schieten of te springen. In plaats daarvan schrijf je fictie door ontdekkingen te doen en – vaak absurdistische – keuzes te maken.

God of War is bloederig, maar heeft een prachtige verhaallijn. Horizon Zero Dawn heeft eveneens een goed verhaal en veel combat, maar is minder bloederig omdat je tegen machines vecht. Voor mensen die gestrest raken van vechten of tijdsdruk is Journey een bijna meditatieve trip. Tot slot is Red Dead Redemption II zó prachtig dat je vergeet dat je niet werkelijk op een paard door het uitgestrekte Amerika van 1900 sjokt.

Wie wil winnen

Voetbalspel Fifa is al jaren dé klassieker binnen de sportgames. Maar wie van racen én voetbal houdt, kan zich ook uitleven in Rocket League – een voetbalspel met raceauto’s.

Shooters vormen binnen dit genre een eigen categorie. Vooral online-multiplayers: games waarbij je het online opneemt tegen anderen of tegen een groep vrienden. Veel games die je alleen kunt spelen, zoals Red Dead Redemption, hebben een online-multiplayervariant. Fortnite is een uitstekende shooter om mee te beginnen, de besturing is relatief eenvoudig – hoewel je online waarschijnlijk alsnog in de pan wordt gehakt door een 14-jarige.

Wie wil bouwen

Wie vroeger De Sims, Rollercoaster Tycoon of Farmville speelde, kan kijken naar Animal Crossing – alleen op Nintendo. Er zijn geen vaardigheden vereist, maar de kinderlijke schattigheid werkt sommige mensen op de zenuwen. Kijk voor aanschaf een half uur YouTube-materiaal. Wie dat aankan, wacht een verslavend spel waarin je een eigen dorp bouwt.

De Sims blijft de klassieker voor de pc (overigens ook te spelen op Mac). Naast vadertje en moedertje (of God) spelen, zijn er veel mogelijkheden om een droomhuis te bouwen. Wie zich verdiept in mods – door fans ontworpen kleding, meubels of spelopties – kan eindeloos experimenteren. Stardew Valley is een spel in retrostijl voor elk platform, waarbij je een boerderij bestiert. Fans van mobiele games waar je in een restaurant zo snel mogelijk bestellingen verwerkt, kunnen (op zowel de consoles als pc) hun hart ophalen in Overcooked.

Wie niet weet waar te beginnen

In Breath of the Wild is voor bijna iedere gamer iets te vinden. Je leert vechten op een rustig tempo, er valt een grote wereld te ontdekken en er zijn puzzels. Ook It Takes Two is fantastisch voor beginners, zeker als er een ervaren gamer meedoet. Dit spel is alleen met z’n tweeën te spelen, en in plaats van tégen elkaar speel je samen. (Zowel geschikt voor pc als voor Xbox en PlayStation.)

Waar je ook begint: er is een game voor iedereen. Ook na uitgebreide research moet je soms gewoon iets proberen. Misschien concludeer je dan na een uurtje gamen dat de lockdown wat jou betreft nog wel langer mag duren.