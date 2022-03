De tandpastafrisse outfit is overal op z’n plek, in alle mogelijke gedaanten

Vanaf links: Valentino, Alexander McQueen, Max Mara, Hermès, Boss Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Wit, want wit is de kleur van de vrede en de hoop, van het licht en het nieuwe begin, van carte blanche. Dat alles schuilt al in een wit overhemd of T-shirt, maar in een outfit die helemaal wit is wordt het effect optimaal versterkt. Het mooie is dat wit zich leent voor minimalistische tailoring, voor romantische kantjes en bohemien handwerk en – uiteraard – voor sportieve looks.

Hoe gaan wij ze dragen?

Uitzonderingen als een rodewijnproeverij of een potje paintballen daargelaten is de tandpastafrisse outfit overal op z’n plek, in alle mogelijke gedaanten. Hermès, Brunello Cucinelli en Valentino kozen voor driedelig wit met lange, wijde broek, Fendi en Altuzarra toonden luxe sneeuwwitte mantels. Bij Issey Miyake, McQueen en Givenchy werd wit spannend door de plooien, vouwen en draperieën, en bij Gabriela Hearst maakten de slierten en het haaksel het zelfs knus. Clean, dat ook, maar nergens klinisch.

Carrie Fisher op de set van Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back. Beeld Corbis via Getty Images

Carrie Fisher, 1978. Beeld imageselect

Een bekend mens

Een aanzienlijk deel van de Star Wars-fans zal zich Carrie Fisher, die prinses Leia vertolkte, vooral herinneren in de barokke gouden bikini die ze droeg toen ze ten prooi was gevallen aan Jabba the Hut. Op de momenten dat ze het zelf voor het zeggen had, droeg Leia liever kuise witte kleding zoals het een nette prinses betaamt: een lange wijde jurk en een soort skipak. Waar die Tiroler of oorwarmerachtig opgerolde vlechten weer heel puik bij pasten, natuurlijk.

Waar kopen we dat?

