De Sparta C-Grid is een no-nonsense instapmodel voor de beginnende e-fietser

Sparta C-Grid Energy

Het Nederlandse merk Sparta is exponent van de no-nonsensestroming in e-fietsenland. Geen spectaculaire modellen, (bijna) geen gedoe met apps, geen ingewikkelde displays. Een elektrische fiets van Sparta, onderdeel van de Accell-groep (waartoe ook onder meer Batavus, Koga en Carqon behoren), is zoals een fiets van Sparta altijd is geweest: degelijk, goed en niet al te opvallend. Zoals meer merken is Sparta geheel overgestapt op e-fietsen. Een minderheid valt onder de smart bikes, dat zijn fietsen die wél communiceren met een app op je telefoon en bijbehorende functies kennen (gps, gezondheid, dataverzameling).

Het nieuwste model, de C-Grid, daarentegen is een échte Sparta en een goed instapmodel voor wie, moe van te veel tegenwind, overweegt voor woon-werkverkeer eens een e-fiets aan te schaffen. De C-Grid scoort hoog op prijs-kwaliteitverhouding. De fiets is ondanks zijn aluminium frame aan de zware kant, maar dat betaalt zich uit in een veilig gevoel voor de berijder, zonder dat er overdreven brede banden op zitten: het voorwiel past in een gewoon fietsenrek.

Dankzij een verende voorvork volstaan niet al te brede banden die in elk fietsenrek passen.

Gezien de overige specificaties biedt de C-Grid veel waar voor zijn geld: de populaire, stille en uitstekende middenmotor van Bosch, verende voorvork, hydraulische schijfremmen en een Shimano Nexus 7-versnellingsnaaf. Stuk voor stuk geijkte onderdelen, verwerkt in een in twee kleuren verkrijgbaar uniseksframe, wat een efficiënte productie mogelijk maakt en dus de prijs schappelijk houdt.

Extra pluspunt voor de voortreffelijke combinatie van snelheid- en krachtsensor die de motor aanstuurt. Het maakt efficiënt gebruik van de accucapaciteit mogelijk.

Nog even over het frame. Dat model, is, tja, wat zullen we zeggen, niet het meest opwindende waarop we hebben mogen rijden, al was onze oranje kleur voor een Sparta opvallend opvallend. Het stuur is tot op zekere hoogte verstelbaar, maar het blijft een model waarop je behoorlijk rechtop zit. Voor Blik niet per se een pre, voor Sparta's doelgroep vermoedelijk juist wel.

Frame, versnellingen, remmen: alles is deugt zonder spectaculair te zijn.

De C-Grid is er in drie in prijsoplopende uitvoeringen, maar de goedkoopste is al goed genoeg: met de lichtste accu kom je met verstandig gebruik minimaal 70 kilometer ver en dat is voor een stadsfiets ruim voldoende. Het vermogen van de motor van de goedkoopste volstaat ook. Rest de keuze tussen een ketting en een kunststof aandrijfriem. Blik zou altijd die laatste aanraden, maar laat die nu net alleen op de duurste uitvoering zitten. Laat maar zitten dus; gelukkig hebben de andere een keurige kettingkast.

De accu zit zeer netjes opgeborgen, is afsluitbaar en makkelijk uitneembaar.