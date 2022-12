De smaak van vegan baconnaise overtuigt, op een gekke manier

Ieders eerste reactie bij ‘Vegan baconnaise’ is een ferme ‘huh’, stelt Het Nieuwe Eten proefondervindelijk vast, maar zo gek is de schijnbare tegenstelling tussen vegan en het summum van vlezigheid niet want a) een flink deel van de vleesloze markt wil nu eenmaal juist heel erg vleesvol lijken en b) een deel van de veganverkopers heeft een obsessie met compensatoir stoer doen, om vooral maar niet zijig te lijken, vertaald naar een soort ranzige mannelijkheid. De succesvolle Vegan Junkfood Bar-keten bijvoorbeeld maakt broodjes in bizarre kleuren (geinig!) en ziet eruit als een volgespoten metrostel uit New York anno 1982.

Baconnaise dus, dat naar analogie van mayonaise, bearnaise, bordelaise en dijonnaise uit het plaatsje Bacon zou moeten komen, maar dat bestaat natuurlijk niet. De smaak overtuigt, op een gekke manier: heel erg bacon, maar dan wel als je hem in de pan bijna hebt laten liggen verkolen.

Raison d’être, volgens ons: de B(acon) L(ettuce) en T(omato)-sandwich, met de vegan baconnaise in de functie van mayo en bacon ineen. Tussen blauwe boterhammetjes, uiteraard.

Cijfer: 7