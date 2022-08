De service is uit de kunst bij het chique Vigor, en het vegetarische menu verdient een pluim

Restaurant Vigor. Beeld Els Zweerink

Vigor, Raadhuisstraat 1, Vught restaurantvigor.nl Cijfer 8- Restaurant met Michelinster. Menu’s tussen € 115 en € 170, daarnaast à la carte en lunchmenu. Prima wijnkaart met ook veel aandacht voor versterkte wijnen.

Mijn persoonlijke favoriet uit het lexicon voor kookjargon is de instructie ‘even familie maken’. Het betreft een vrij concrete aanwijzing: ingrediënten met verschillende structuren en temperaturen moeten niet van hat­se­kie­dee inééns met elkaar worden gemengd, maar eerst voorzichtig, bij beetjes. Dan krijg je de luchtigste chocolademousse, dikke mayonaise die niet schift, en custard zonder klontjes.

Bij goede restaurants zie ik dit soort zorgvuldige omzichtigheid in allerlei gedaanten terug, op en naast het bord. Sidney Schutte van Spectrum, het restaurant in het Waldorf Astoria-hotel in Amsterdam, is beroemd om zijn onalledaagse, geniale combinaties. Hij vertelde me eens dat in zijn creatieve proces ingrediënten voorzichtig ‘naar elkaar toe moeten worden gekookt’, tot onderdelen die eerst vreemd voor elkaar waren zich voegen in een nieuw, harmonieus geheel; een culinaire familie.

Aan tafel is diezelfde omzichtigheid geboden om het harmonieuze gevoel te bereiken dat een goede restaurantavond zo fijn kan maken. Wat sommige gasten beschouwen als hartelijke en ontspannen service zien anderen als aanstootgevend joviaal, en waar de één vooral met rust wil worden gelaten, vindt de ander het juist heerlijk om bij alles te worden betrokken. Vakmensen voelen zoiets aan, en maken familie door eerst op te letten en dan welwillend mee te bewegen.

Familie

Goed, daar dacht ik dus allemaal aan vanwege de slogan van het op z’n Engels uit te spreken restaurant Vigor, in het beter níét op z’n Engels uit te spreken Vught. ‘Every family has a story, welcome to ours’, staat op de website en de menukaarten, en hoewel het geen daadwerkelijk familiebedrijf betreft, is die vakkundige welwillendheid van het familie maken er op allerlei plekken voelbaar. ‘Bovendien’, zegt onze ober, ‘zien we elkaar hier inmiddels vaker dan onze échte familie.’ De zaak, die huist in een grondig verbouwde monumentale stadsvilla aan de voet van de stompe Sint-Petruskerk, is smaakvol ingericht met veel zwart en hout en heeft de keuken midden in de zaak. We worden hartelijk verwelkomd door maître Randy Brouwer en hoofdkelner Lorenzo van Doorn, beiden uitmuntende gastheren die iedere tafel voorzien van afgepaste kennis, respect en eigenzinnige schwung: hier een scheutje meer, daar een puntje minder. Brouwer opende het restaurant samen met chef-eigenaar Lars Albers, met wie hij samenwerkte bij Noble in Den Bosch.

Een klein, fijn aperitiefkaartje krijgen we, met precies genoeg lekkers erop om goed te kunnen kiezen – Brouwer heeft een vrolijke, aanstekelijke obsessie voor sherry, maar we zien ook lekker bier, champagne en een paar cocktails. Daarna een even uitgelezen en smaakvol batterijtje amuses: een elegant, mals flensje met groene kruiden en zachte knolselderij, een heerlijke frambozenmeringue met zilte viseitjes en kalkig wier, en een beignet van mojama (Spaanse tonijnham). Albers heeft een uitgesproken, creatieve stijl en combineert zelfverzekerd vlezige, vissige en fruitige smaken zonder te vervallen in kunstjesvertoon. Naast het gewone menu is er een volledig parallel, liefdevol samengesteld vegetarisch menu van acht gangen (€ 130) zonder enige overlap met de vlees- en visgerechten: ook in dure Michelinzaken als deze is dat helaas nog eerder uitzondering dan regel.

Groentemenu

Het groentemenu zit uitstekend in elkaar. Er is zachte knolselderij van de barbecue met wat frisse rauwe linten, hartige fetacrème en lavasblad. Dan een beeldschoon gerecht van iets aangegrilde little gem met verveineboter, zalige gestoofde ui en gemberbloem, waarbij de pure slasmaak heel mooi overeind is gebleven. En een geinige ‘risotto’ van zonnepitjes in spinaziepuree, met daarop een zachte eidooier en dikke plakken Tasmaanse wintertruffel – omdat de seizoenen daar omgekeerd zijn, is die hier ineens ook in de zomer te krijgen.

Dan gestoofde artisjokken met de paprika-amandelsaus romesco, karnemelk, Oost-Indische kers en gefrituurde artisjok en kombu, ook weer supersmakelijk, en gepofte en vervolgens gegrilde savooiekool met pikante rettich, beurre noisette en hazelnootjes. Van Doorn schenkt hier wijnen bij die al die liefdevol bereide groenten ondersteunen maar niet overvleugelen. Vooral twee uit Oostenrijks Burgenland vallen in positieve zin op: de biodynamische grüner veltliner ‘Supernatural’ van Roland Velich bij de knol, en bij de kool een biodynamische zweigelt van Martin Nittnaus. Het enige wat tegenvalt is het tamelijk malle, gimmicky gerecht van muffige varentoppen uit een pot met zwarte knoflook, een soort marmelade en blauwe kaas – dat smaakt precies zoals het klinkt.

Slimme combinaties

In het reguliere achtgangenmenu ‘The Family Story’ (€ 145) is ook veel moois te ontdekken. De chef blinkt uit in slimme combinaties van vis, fruit en vettigheid: zo krijgen we prachtig gegaarde forel met rinse onrijpe aardbei, crème van zolderspek, en yuzukosho – een nogal trendy pittig-hartig-aromatisch Japans condiment van groene pepers, de citrusvrucht yuzu en zout. Van Doorn schenkt daarbij de Brabantse, in amfoor gerijpte natuurwijn Dassemus uit Chaam; een eigenzinnige, welgemikte keuze. Ook is er rode mul in een vrij onweerstaanbare combinatie met rabarber, verveine en huisgemaakte xo-saus; dat is een superhartige Kantonese pasta van gedroogde schelpdieren, gebakken knoflook en pepers die ze hier maken met gedroogde pata negra. Zeer effectief in z’n totaal-lekkerheid is ook de knapperige zwezerik op een stoofje van ossenstaart, slim gepresenteerd met gedroogde garnalen, gerijpte Chinese zwarte Donghu-azijn, viseitjes, stukjes citroen en fris oesterblad: een gerecht waarin de smaken lijken aangedraaid tot het trilt, met perfect tegen elkaar uitgespeelde contrasten van vissig, zuur en hartig en zacht, romig en knapperig. We krijgen er een glas madeira bij en zitten te spinnen als poezen.

Precies die zorgvuldige precisie in de samenstelling mist in een paar andere schotels, en dat is jammer. Zo is er een potentieel geweldig gerecht van zeekat, gemeste lever, koffiebes (ook wel cascara genoemd), forelkuit, gepoft spek, palmkool en een bouillon op basis van oolongthee; een stapeling van uitgesproken en intrigerende smaken en texturen, waarbij de uitvoering op een of andere manier onprecies aandoet, niet genoeg scherpgesteld. Het resultaat is daardoor overvol en – ik weet even niet hoe ik het anders moet noemen – een beetje een brijige hutsekluts. De verschillende onderdelen willen nog geen familie worden, waardoor de focus wegvalt. In een ander gerecht is heerlijke toro (de spekkige buik van de blauwvintonijn) prachtig om-en-om neergelegd met zachte gebarbecuede prei en zwarte sesam, maar blijkt de dashi-preibouillon eronder véél te zout. Wel weer prima is de kwartelfilet, zacht en mals, met een fijne boekweitcrunch, zwarte knoflook en auberginecompote met miso – we krijgen er een geinige bao bij, een gestoomd broodje gevuld met de bout.

En ook de desserts zijn uitstekend: eerst een superfris-hartig gerechtje met een kikkergroene sorbet van het komijnige shisoblad, aardbei, gezouten mascarpone en wat knapperige rauwe witlof: slim bedacht, prima uitgevoerd. Ook heerlijk is de madeirasabayon met pijnboompitjes, zoete perzik, kwarkijs en citruscrème.

Er mogen hier en daar nog wat banden worden aangetrokken, maar al met al is het is prima familie maken bij Vigor.