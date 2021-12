De schoolprestaties van mijn kind staan direct online. Hoeveel meespieken is geoorloofd?

Beeld Claudie de Cleen

Boom, lichtjes, gezelligheid en... het kerstrapport. Tegenvallende cijfers van kindlief kunnen de sfeer aardig drukken tijdens de kerstdis. De meeste ouders zijn aardig op de hoogte van de schoolprestaties van hun kind, dankzij leerlingvolgsystemen als Magister. Maar hoeveel meespieken is geoorloofd?

Dit zeggen de deskundigen

Elke school heeft tegenwoordig een systeem, of dat nou Magister is of SOMtoday, waardoor ouders op de hoogte zijn van de cijfers van hun kind en het opgegeven huiswerk. ‘Voor sommige kinderen is die extra controle door de ouders erg fijn, bijvoorbeeld als ze ADHD hebben of een autisme-diagnose, waardoor ze minder goed het overzicht hebben’, zegt Justine Pardoen, specialist mediaopvoeding van Bureau Jeugd en Media.

Volgens de privacywet (AVG) moeten scholen aan kinderen vanaf 16 jaar toestemming vragen om informatie via een leerlingvolgsysteem te delen. Vóór die leeftijd mag het gewoon. Toch is enige terughoudendheid geboden, meent Pardoen. ‘Kinderen hebben privacy nodig voor een gezonde ontwikkeling.’ In de praktijk betekent dit: ze moeten de deur van hun slaapkamer kunnen dichttrekken met een koptelefoon op, een dagboek kunnen bijhouden zonder dat ouders meelezen en ze moeten zélf een slecht cijfer kunnen melden. ‘Geef je ze die ruimte, dan spreek je vertrouwen uit.’

Toch begrijpt Pardoen waarom ouders controledrang voelen. Allereerst omdat de optie van meekijken bestáát. En de tijdgeest is veranderd. Er doen meer kinderen met een diagnose AD(H)D of autismespectrumstoornis havo en vwo dan vroeger en dat komt deels ook door ouderbetrokkenheid. ‘Het stapelen van mavo-, havo- en vwo-diploma’s gaat niet meer zo gemakkelijk als vroeger. De maatschappij heeft minder geduld met onze kinderen.’ Logisch dus dat ouders bang zijn dat hun kind het niet redt.

Met erbovenop zitten bereiken ouders echter het tegenovergestelde effect, meent puberdeskundige Marina van der Wal. ‘Pubers leren alleen problemen oplossen door die problemen daadwerkelijk tegen te komen.’ Nemen ouders hierin het voortouw, dan worden kinderen minder zelfstandig, kunnen ze minder goed incasseren, zijn ze minder flexibel en hebben ze minder zelfvertrouwen. Ter vergelijking: iedereen kent de dynamiek die ontstaat als je een al te bemoeierige baas of partner hebt: je neemt vanzelf minder verantwoordelijkheid. Want waarom zou je?

Hoe pak je het aan?

Om te beginnen: het is vervelend wanneer ouders eerder een cijfer weten, door een signaaltje op hun mobiel, dan het kind. ‘Laat je kind diegene zijn die erover begint, niet jij’, zegt Marina van der Wal.

Tieners zijn nog niet in staat om goed te plannen. ‘Het schip heeft een stuurman nodig, maar die is nog niet aan boord, zeg ik vaak tegen ouders’, aldus Pardoen. Een vinger aan de pols houden via Magister is verstandig. ‘Stel vragen: kan ik je helpen? Ook als je kind de boot afhoudt, geef je niet op.’

Er is een verschil tussen begeleiden (noodzakelijk) en alle problemen oplossen (schadelijk), vertelt Van der Wal, die de online cursus Happy Huiswerk geeft. Hoe je dat doet? Kies één vaste planavond in de week, bijvoorbeeld op zondag, adviseert ze. ‘Met alle boeken en agenda’s op tafel bespreek je wat er moet gebeuren. Welke toetsen zijn er? En wat is het huiswerk? Laat kinderen alles uitschrijven met de hand om het beter te onthouden. Vertel ook over jouw deadlines voor werk, zodat een kind leert: die boterhammen komen niet zomaar op tafel. Het kind doet het werk en jij zit ernaast, niet andersom. Gezellig zal het waarschijnlijk niet worden, maar ze moeten dit wel leren.’

Een beetje relativering wat betreft cijfers op z’n tijd is ook fijn. Zeker als het gaat om tussentijdse beoordelingen. Een collega verwoordde het als volgt: ‘Ik haalde vroeger geregeld onvoldoendes, maar werkte die altijd op tijd weer weg. Ik moet er niet aan denken dat mijn ouders daar steeds van op de hoogte waren.’ Wellicht is een gezonde portie niet-weten het recept voor een vredige kerst.